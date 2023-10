Stichwahlen in Rastatt am 15. Oktober

Stichwahlen in Rastatt am 15. Oktober Der Entscheidungstag für Wolfsburgs Sozialdezernentin

Monika Müller ist in Wolfsburg bisher auch Sportdezernentin. Für den Fall, dass sie in Rastatt Oberbürgermeisterin wird, ist dieserorts auch ein neuer Zuschnitt der Dezernate im Gespräch.

Wolfsburg/Rastatt Wird Wolfsburgs Stadträtin in Baden zur Oberbürgermeisterin gewählt? Gibt es in Wolfsburg neue Dezernate? So sind Monika Müllers Chancen.