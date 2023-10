Beim Weltmädchentag bekommen junge Wolfsburgerinnen eine Stimme

Wolfsburg Graffiti sprühen, Jutebeutel und Buttons gestalten und Gespräche mit einer Sexualpädagogin: So lief der Weltmädchentag in Wolfsburg.

„Warum haben Mädchen ihre Menstruation?“, „Warum hat man während der Schwangerschaft Stimmungsschwankungen?“, „Was passiert beim Frauenarzt?“ – aber auch: Was sind Mädchen? Fragen, mit denen sich knapp 25 Mädchen im Alter von 10 bis 25 Jahren beim Weltmädchentag im Kulturzentrum Hallenbad beschäftigt haben. Der 11. Oktober, ein Tag nur für Mädchen. An dem Tag können sich Mädchen austauschen, unterstützen, ausleben, kreativ werden und Girlspower noch stärker in den Fokus rücken. An dem Tag bekommen Mädchen sichtbar eine Stimme. Denn – und das haben die Mädchen direkt am Eingang der Veranstaltung festgeschrieben: „Mädchen sind schön, stark, wollen gleichbehandelt und nicht nur ‚mitgemeint‘ werden.“

Es ist cool, sich kreativ ausleben zu können. 12-jährige Wolfsburgerin beim Weltmädchentag

Und genau das wurde am Mittwoch in Wolfsburg gut angenommen und gelebt. „Das macht heute richtig viel Spaß. Wir haben schon Taschen bedruckt und Graffiti gesprüht. Es ist cool, sich kreativ ausleben zu können“, sagt eine 12-jährige Wolfsburgerin, während sie einen Button bastelt. Nicht nur auf den Buttons können sie ihre Botschaft wie zum Beispiel „Your voice matters“ (zu Deutsch: Deine Stimme ist wichtig) bedrucken.

Hier kann ich Ich-selbst sein, man wird nicht schief angeguckt Eileen Braun

Auch an der bunten, bereits mit vielen Bildern, Sprüchen und Logos vollgesprühten Graffiti-Wand können die jungen Frauen sich austoben, kreativ werden und einfach mal machen, was sie wollen. „Da kann man alles rauslassen, was einem auf dem Herzen liegt“, sagt die 12-Jährige. Auch die 21-jährige Eileen Braun nutzt den Weltmädchentag, um sich im Graffiti auszuprobieren. „Man sieht immer nur Jungs, die Graffiti sprühen. Aber wir können das ja auch“, sagt sie. Die junge Wolfsburgerin genießt es, nur unter Mädchen zu sein. „Hier kann ich Ich-selbst sein, man wird nicht schief angeguckt.“ Auch die 25-jährige Shan genießt die Aufmerksamkeit, die an dem Tag den Mädchen zugeteilt wird: „Es ist schön, dass es Sachen nur mal für Frauen gibt.“

Auch Sexualpädagogin Peggy hat sich Zeit genommen, um den Mädchen Rede und Antwort zu stehen. Foto: Celine Wolff / Funke Medien Niedersachen

AG Mädchen organisiert Weltmädchentag für junge Wolfsburgerinnen

Immer an der Seite der Wolfsburger Mädchen sind die Helferinnen und Organisatorinnen der AG Mädchen, die sich aus Beteiligten der Jugendförderung und dem Integrationsreferat der Stadt Wolfsburg, dem Gleichstellungsreferat, dem Mädchentreff Rote Zora, Youth and Culture und Beteiligten des Stadtjugendrings Wolfsburg zusammensetzt. Sie alle haben den Weltmädchentag in Wolfsburg auf die Beine gestellt. „Ich bin das erste Mal dabei und bin echt positiv überrascht. Die Aktion ist sehr gut besucht“, sagt Davina Ahlers von der AG Mädchen und fügt hinzu: „Am Anfang waren die Mädchen noch in ihren separaten Gruppen, aber jetzt sind sie warm geworden und unterstützen und motivieren sich gegenseitig.“

Was wollen sie sagen? Welches Statement wollen sie in die weite Welt hinaustragen? Mit Sprüchen konnten sie Jutebeutel und Buttons beschriften. Lars Hung vom Hallenbad und Samira Haoui von der Stadt Wolfsburg haben den Mädchen geholfen. Foto: Celine Wolff / Funke Medien Niedersachen

Sexualpädagogin spricht mit Wolfsburger Mädchen über Sex, Frauenarzt und Menstruation

Während die einen ihre Gedanken aus dem Kopf auf die Graffiti-Leinwand bringen oder auf Buttons kleben, lauschen andere ganz gespannt dem Vortrag von Sexualpädagogin Peggy. Und hier dürfen die Mädchen alles fragen, was ihnen auf dem Herzen liegt. Vom ersten Besuch beim Frauenarzt bis hin zur Schwangerschaft – die Mädchen fragen, Peggy antwortet, zeigt Bilder, Modelle oder erzählt Anekdoten. „Es ist gut, dass die Mädchen unabhängig von Schule oder Eltern Fragen stellen können“, resümiert Sozialpädagogin Kira Hallwachs, die auch den Mädchentreff Rote Zora mit leitet.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de