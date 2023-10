Unbekannte brechen in Wolfsburger Bildungsinstitut ein

Die Unbekannten sind in ein Bildungsinstitut in der Wolfsburger Poststraße eingestiegen.

Zwischen Dienstagnachmittag, 15 Uhr, und Mittwochmorgen, 8 Uhr, sind Unbekannte in die Räume eines Bildungsinstituts in der Poststraße in Wolfsburg eingestiegen. Was die Täter dabei alles erbeutet haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand gelangten die Unbekannten auf noch zu klärende Art und Weise in das Gebäude. Sie begaben sich anschließend in das 2. Obergeschoss und durchwühlten dort mehrere Büros auf der Suche nach sich lohnender Beute. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Die Polizei hofft darauf, dass Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizei, (05361) 46460.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de