Welt-Mädchentag: Das muss sich für Mädchen in Wolfsburg ändern

Am Mittwoch ist Weltmädchentag. Ein Tag, der für viele junge Frauen wichtig sei, denn: „Sonst dreht sich immer nur alles um die Jungs. Im Fußball hört man nur Jungs, im Basketball hört man nur Jungs, beim Handball... Egal welche Sportart“, sagt die 21-jährige Eileen Braun aus Wolfsburg. Sie und noch viele weitere junge Wolfsburgerinnen treffen sich regelmäßig im Mädchentreff Rote Zora. Hier ist ihr „Safe-Space“, wie sie sagen. Hier fühlen sich die Mädels im Alter von zehn bis 27 wohl und geschützt. Hier können sie sie selbst sein und offen über alles reden.

„Bei der Roten Zora können die Mädchen so sein, wie sie wollen“, erklärt Sozialpädagogin Kira Hallwachs von Dialog e.V.. Sie leitet unter anderem den Mädchentreff und ist Zuhörerin, Ratgeberin, große Schwester, Motivatorin oder einfach gute Freundin. Und zu Freundinnen werden die Mädchen bei der Roten Zora über kurz oder lang sowieso. „Ich bin hier ganz allein hingekommen, weil ich neue Freundschaften schließen wollte“, sagt Lotta (Name von der Redaktion geändert). Sie möchte anonym bleiben. Gemeinsam mit Nele (Name von der Redaktion geändert), auch sie möchte anonym bleiben, sitzt sie auf dem Sofa im Mädchentreff, eingekuschelt unter einer Decke und schaut sich Musikvideos an.

Mädchentreff Rote Zora in Wolfsburg: Mädchen müssen zusammen halten

Die Mädchen verbringen hier ihre Freizeit. „Ja, wir machen auch besondere Aktionen, aber es geht hauptsächlich darum, hier die Freizeit zu verbringen, dass wir hier sind, wenn die Mädchen irgendwas besprechen wollen und zuhören.“ Die Mädchen kochen gemeinsam, essen gemeinsam, können sich in einem begehbaren Kleiderschrank verkleiden und in andere Rollen schlüpfen. „Der Vorteil von einem Mädchentreff ist, dass es bei Verkleidungen und Schminken nicht immer darum geht, besonders hübsch zu sein. Hier geht es nicht darum, den Jungs zu gefallen oder cool zu sein“, sagt Hallwachs. Hier heißt es: Girls support girls! (zu Deutsch: Mädchen unterstützen Mädchen). „Ich würde mir wünschen, dass Mädchen und Frauen noch mehr zusammenhalten“, sagt sie weiter.

Aber auch Aufklärungsarbeit und Sexualpädagogik gehört dazu. So gibt es beispielsweise eine Vitrine mit Verhütungsmitteln oder Menstruationsartikeln. Auch auf der Toilette werden die Mädchen anhand cooler Sprüche und Plakate aufgeklärt.

Zum Welt-Mädchentag: Wolfsburger Mädchen fordern die Gleichstellung von allen Geschlechtern

Im Gemeinschaftsraum stehen unter anderem ein Billardtisch, ein Kicker, eine Couch oder ein Tauschregal. Und auf der Dachterrasse haben die Mädchen einen kleinen Garten angelegt – mit verschiedenen Pflanzen und Gemüsesorten. Man sieht: Die Mädchen gestalten sich die Räumlichkeiten ganz nach ihrem Geschmack. Gemütlich, bunt und mit vielen Deko-Artikeln, die Frauen-Power ausdrücken. Vergangenen Freitag haben sie erst die letzten selbst angepflanzten Tomaten geerntet und sie vernascht. „Es ist schön zu sehen, dass die Mädchen hier die Möglichkeit haben, zu sehen, wie Gemüse angepflanzt wird und wächst“, erzählt Kira.

Langsam kehrt der Herbst auf der Dachterrasse der Roten Zora ein. Die Pflanzen sind verblüht, das Gemüse geerntet. Wenn es draußen ungemütlich wird, machen es sich die Mädchen stattdessen in den Räumlichkeiten der Roten Zora gemütlich. Oder meiden den Treff ganz: „Ich möchte nicht im Dunkeln nach Hause gehen, da fühle ich mich unwohl“, gibt Nele zu. Eine Sache, in der sich die Mädchen in der Gesellschaft benachteiligt fühlen. „Was würden sie machen, wenn ein Abend und eine Nacht lang Männer die Wohnung nicht verlassen dürfen?“, kam die Frage in der Gesprächsrunde auf. Nachts in den Park legen und Sterne beobachten, joggen gehen bei Dunkelheit, feiern gehen. „Für Männer ist die Welt oft selbstverständlich. Sie machen sich keine Gedanken, was für Privilegien sie haben. Aber für Frauen ist vieles nicht selbstverständlich“, sagt Hallwachs.

Und was muss sich für Mädchen noch ändern in der Gesellschaft? „Es muss eine Gleichstellung von allen Geschlechtern geben“, fordert Hallwachs. „Wir machen hier feministische Mädchenarbeit“, sagt sie weiter. „Feminismus ist für die Gleichstellung aller Geschlechter und davon haben auch Männer was. Es ist ja auch nicht angenehm für Männer, immer das starke Geschlecht spielen zu müssen.“

Welt-Mädchentag soll Ungerechtigkeiten ins Bewusstsein der Gesellschaft rücken

Die Mädchen fühlen sich nicht gesehen, nicht wertgeschätzt, nicht gleichberechtigt. Dabei seien Mädchen so viel mehr als nur der Schatten der Jungs- und Männerwelt. Sie sind „cool, stark, selbstbewusst, mutig, ehrgeizig“. Und das wird in der Roten Zora jeder Besucherin deutlich gezeigt. Neben dem Kicker hängt ein großes selbstgebasteltes Plakat mit Eigenschaften von Mädchen. Ihre Superkräfte sozusagen. Und diese sollen in der Gesellschaft ankommen „Ich möchte, dass auch mal mehr über uns Mädchen und Frauen berichtet wird. Wir werden bisher immer außen vor gelassen“, sagt die 21-jährige Eileen. Helen (Name von der Redaktion geändert) ergänzt, dass Männer aufhören sollen, Mädchen für ihr Aussehen zu verurteilen. „Frauen müssen nicht immer ein krasses Schönheitsideal haben. Und Mädchen müssen auch keine bestimmten Hobbys haben“, pflichtet Nele bei.

In der Welt sei noch vieles ungerecht für viele Frauen: „Frauen verdienen weniger, haben viel mehr Arbeit zu Hause, haben weniger Chancen, wenn es um Bildung geht“, sagt Hallwachs. Und solche Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten sollen durch den Welt-Mädchentag ins Bewusstsein der Gesellschaft gerückt werden. Auch wenn ein einziger Tag im Jahr dafür nicht reiche.

AG Mädchen in Wolfsburg lädt zum Welt-Mädchentag ein

Um Girls-Power noch stärker in den Fokus zu rücken, feiert die AG Mädchen, die sich aus Beteiligten der Jugendförderung und dem Integrationsreferat der Stadt Wolfsburg, dem Gleichstellungsreferat, dem Mädchentreff Rote Zora, Youth and Culture und Beteiligten des Stadtjugendrings Wolfsburg zusammensetzt, den Weltmädchentag. Los geht es um 16 Uhr im Kulturzentrum Hallenbad. Der Tag soll Mädchen eine Stimme geben: Was wollen sie sagen? Welches Statement wollen sie in die weite Welt hinaustragen? Mit diesen Sprüchen können Mädchen ab 10 Jahren bis 19.30 Uhr zum Beispiel Buttons oder Jutebeutel verzieren. Auch eine Sexualpädagogin ist eingeladen, die alle Fragen der Mädchen und jungen Frauen beantwortet. Die Veranstaltung ist umsonst und auch für Snacks und Getränke ist gesorgt.

„Der Fokus liegt zum diesjährigen Welt-Mädchentag darauf, dass Mädchen und junge Frauen weltweit Zugang zu ihren sexuellen und reproduktiven Rechten bekommen. Sie sollen über ihren eigenen Körper, ihre Sexualität und Familienplanung bestimmen können“, heißt es in einer Pressemitteilung der Plan-Aktionsgruppe Wolfsburg-Gifhorn. Um ein Zeichen zu setzen, erstrahlen am Welt-Mädchentag mit Einbruch der Dunkelheit in Wolfsburg das Rathaus, das Phaeno, das Scharoun-Theater, das Hallenbad und die St. Christophorus Kirche.

