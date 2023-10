Städtische Galerie Wolfsburg erhält eine Schenkung

Die Städtische Galerie Wolfsburg freut sich über eine Schenkung. Sie erhält von Dr. Hans-Joachim Throl, Ehrenbürger und Vorsitzender des Kunstbeirates der Stadt Wolfsburg, die Glasplastik „Welle“ (2022/23) von Volker Lang. Das berichtet der Geschäftsbereich Kultur der Stadt Wolfsburg.

Die „Welle“ ist das erste Exemplar einer Edition von zehn Exemplaren, die der Künstler Volker Lang schuf. Sie wurde in einer Glashütte in Böhmen/Tschechien unter Verwendung eines strahlend blau gefärbten Materials gegossen und anschließen poliert. Das Werk hat die Maße 20 x 44 x 50 Zentimeter und wiegt etwa acht Kilogramm.

Kunstwerk ist bis 2024 in der Städtischen Galerie Wolfsburg zu sehen

Volker Lang (geboren 1964), der 2004 eine Einzelausstellung im Verein Junge Kunst Wolfsburg hatte, verwirklichte zahlreiche Kunstprojekte im öffentlichen Raum. In seinen Arbeiten verbinden sich häufig Bildende Kunst und Literatur. Mit der jetzt geschaffenen Glasskulptur fängt der Künstler die ständige Bewegung als Momentaufnahme in seiner Arbeit ein. In diesem Zusammenhang verwies der Künstler auf Naturdarstellungen im kleinen Format in der alten chinesischen Kunst, die als Objekte zur Meditation verwendet worden.

Die Direktorin der Städtischen Galerie Wolfsburg, Prof. Dr. Susanne Pfleger, bedankt sich für die Schenkung: „Das Medium der Glasskulptur ist in der Sammlung der Städtischen Galerie Wolfsburg nur gering vertreten. Insofern ist diese schöne Arbeit eine echte Bereicherung für uns.“

Die „Welle“ ist derzeit in der Ausstellung „MyChoice#6“ in der Städtischen Galerie Wolfsburg zu sehen. Die Ausstellung läuft noch bis zum 18. Februar 2024.

