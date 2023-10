Wolfsburger verurteilt Israel-Konflikt und will helfen

Der Nahost-Konflikt eskaliert. „Das sind keine Menschen für mich. Sie greifen barbarisch und willkürlich mit Waffen jeden an, der sich ihnen in den Weg stellt“, sagt Rabbiner Dr. Yakov Yosef Harety von der Orthodoxen Jüdischen Gemeinde zu Wolfsburg über die Hamas im Israel-Konflikt. Seit Samstag, 7. Oktober, greifen Terroristen den Staat Israel an. Harety, der selbst noch Familie in Israel hat, positioniert sich klar gegen die Hamas und begrüßt die klare Positionierung der Bundesregierung. Im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt er, wie er nun helfen möchte. Vor allem wolle er aufklären: „In Deutschland gibt es viel Desinformation. Viele Menschen wissen nicht, was dort passiert“, sagt er.

„Ich kann nicht verstehen, wie man kleine Kinder, ältere Leute usw. so behandeln kann“, sagt der Wolfsburger Harety. Seine Familie in Israel sei „Gott sei Dank“ nicht verletzt. Allerdings wurden Bekannte und Familienangehörige der Gemeindemitglieder in Israel verletzt. „Menschen haben ihr Haus verloren, haben kein Dach mehr zum Schlafen über dem Kopf“, erzählt Harety. Weiter: „Man weiß nicht, was morgen passiert. Das bereitet uns Sorgen.“

Für ihn seien die Terroristen der Hamas keine Menschen. „Wie kann man sie als Menschen bezeichnen? Sie töten unschuldige Leute, sie sperren kleine Kinder in einen Hühnerstall, sie nehmen alte Frauen als Geisel, die den Holocaust überlebt haben, sie vergewaltigen Frauen und schicken das Video an ihre Familie“, sagt Harety besorgt und hofft, dass schnell Frieden einkehrt.

„Unschuldige Menschen werden umgebracht. Diejenigen, die einst an den Zielen der Hamas und der Palästinenser zweifelten, haben heute ein klares Bild davon, dass ihr Ziel darin besteht, alle Juden auf barbarische Weise zu ermorden. Ich hoffe, dass es auch bald in Wolfsburg eine Kundgebung gibt, um gemeinsam für den Frieden zu beten.“

Um die Menschen vor Ort zu unterstützen, ruft er zu Spenden auf. „Das Geld wird dann nach Israel geschickt, entweder an die Armee in Israel oder an Menschen, die Hab und Gut verloren haben“, sagt der Wolfsburger.

Spendenkonto: Orthodoxe Jüdische Gemeinde zu Wolfsburg e.V., IBAN: DE31269910661131281000, BIC: GENODEF1WOB, Verwendungszweck: „Für Israel“.

