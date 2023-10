Raubüberfall in Vorsfelde – Mann stiehlt Portemonnaie von Frau

Ein Unbekannter hat am Montagabend einer 28-jährigen Frau auf einem Tankstellengelände in der Helmstedter Straße in Vorsfelde das Portemonnaie geraubt. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei versuchte der unbekannte Täter, den Tankstellenshop zu betreten. Da die Tür geschlossen war, ging er zu der 28-Jährigen, die gerade im Begriff war, ihr Fahrzeug zu tanken. Der Täter bedrohte die Frau mit einem länglichen Gegenstand und forderte die Herausgabe von Bargeld. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte mit dem erbeuteten Portemonnaie in Richtung der Kanalbrücke Richtung Allersee.

Der Täter war etwa 20 bis 30 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er hatte eine schlanke Statur und sprach Deutsch mit Akzent. Der Täter war dunkel gekleidet und maskiert. Hinweise bei der Polizei unter (05361) 46460.

