Wohnen in Wolfsburg

Wohnen in Wolfsburg Neuland-Wohnblöcken am Laagberg droht der Abriss

Fast jede zweite Wohnung steht in den Wohnblöcken der Neuland im Samlandweg und Siebenbürger Weg leer.

Wolfsburg Dunkle Fenster, verwaiste Balkone: Die Neuland-Häuser am Siebenbürger Weg in Wolfsburg sind nur noch halb vermietet. So ist der Stand der Dinge.