Das Rudelsingen kommt wieder nach Wolfsburg

Wolfsburg Am 24. Oktober animieren Simon Bröker und Maximilian Saul die Besucher zum Mitsingen. Was das Rudelsingen genau ist, lesen Sie hier.

Das Rudelsingen findet in Wolfsburg wieder im „Hallenbad – Kultur am Schachtweg“ statt. (Archivbild)

Man muss kein Goldkehlchen sein, um beim Rudelsingen mitmachen zu können - entscheidend sind der Spaß an der Musik und eine kleine Portion Mut. Das jedenfalls berichtet die Rudelsingen GmbH aus Münster. Das beliebte Formate kommt wieder in die Stadt Wolfsburg.

Das Kultformat zum Mitsingen sorgt bei vielen Singbegeisterten für Glücksgefühle - es ist das Bad in der Menge, die Konzertstimmung, der gemeinsame Moment. Dies gelingt natürlich nur, wenn möglichst alle mitsingen und ausgelassen die schönsten Hits und Evergreens feiern. Einmal in die musikalische Gefühlswelt eintauchen und schon hat man ganz neue Seiten an sich selbst entdeckt - das Rudelsingen als Gute-Laune-Booster macht es möglich, berichten die Veranstalter weiter.

Rudelsingen am 24. Oktober in Wolfsburg

„Beim Rudelsingen muss man die eigene Stimme nicht kontrollieren oder auf den Prüfstand stellen. Niemanden stört es, wenn ein paar Töne daneben gehen. Der Gesang lebt von der Menge und von der Live-Musik“, sagt Simon Bröker, Vorsänger beim Rudelsingen. Er begleitet das Rudel gemeinsam mit Maximilian Saul. Ein bunter Mix aus Hits und aktuellen Radiosongs hat für jeden im Publikum das passende Lied dabei. Die Texte werden mit einem Beamer für alle gut lesbar an eine Leinwand projiziert.

Das Rudelsingen in Wolfsburg startet am Dienstag, 24. Oktober, um 19.30 Uhr im „Hallenbad – Kultur am Schachtweg“, Schachtweg 31. Unter www.hallenbad.de gibt es noch Restkarten zum Preis von 14 Euro. besorgen.

Über das Original Rudelsingen

Beim Original Rudelsingen kommen seit elf Jahren bundesweit Menschen zusammen, um miteinander Musik zu erleben. Generationenübergreifend wird der eigene Gesang Teil eines großen Chores. Viele Welthits stehen bei jedem Rudelsingen-Abend auf dem Programm – Rockklassiker treffen auf Schlager und Chansons & Radio-Hits auf Opernarien. Diese bunte Mischung sorgt bei allen Teilnehmern für gute Laune, frischt Erinnerungen an die Entstehungszeit der Welthits auf und macht Lust auf mehr – die 10 Rudelsingen-Teams präsentieren die Liederauswahl bundesweit mit viel Humor und Unterhaltung und begleiten das Publikum instrumental von Song zu Song.

red

