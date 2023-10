Wolfsburg In einem Fall war ein Gullydeckel das Einbruchswerkzeug. Außerdem entwendeten Unbekannte in Wolfsburg einen Volkswagen im Wert von rund 30.000 Euro.

Es ist in dieser Woche nicht der erste Einbruch per Gullydeckel, von dem die Polizei berichtet (Symbolfoto).

Polizei Wolfsburg Wolfsburg: Täter brechen in Altenheim und Schnellrestaurant ein

Zwei Einbrüche vermeldet die Polizei Wolfsburg am Freitag. Demnach haben Unbekannte gegen 0 Uhr das Fenster eines Altenheims in der Goethestraße zerstört und die Büroräume durchsucht.

Vier Stunden später flog ein Gullydeckel durch die Fensterscheibe eines Schnellrestaurants im Lerchenweg. Die Täter entwendete zwei leere Geldeinsätze und flohen.

Erst in der Nacht zu Mittwoch hatten Unbekannte die Fenster zweier Restaurants in Wolfsburg mit Schachtdeckeln eingeworfen.

Die Ermittler hoffen, dass Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen bemerkt haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße: 05361 46460.

Autodiebe haben es in Wolfsburg auf einen Volkswagen T-Roc abgesehen

Unbekannte haben am Donnerstag in der Tucholskystraße einen Volkswagen T-Roc entwendet und damit einen Schaden von rund 30.000 Euro verursacht.

Der Eigentümer hatte seinen schwarzen T-Roc am Donnerstagmorgen auf dem Parkplatz vor seinem Wohnhaus abgestellt und verschlossen. Als er am Abend gegen 21.15 Uhr sein Auto wieder benutzen wollte, was es verschwunden. Hinweise: 05361 46460.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de