Gerichts-Posse: Zeuge nicht formell geladen, Prozess geplatzt

Wegen „Amtsanmaßung“ und Beleidigung musste sich am Freitag ein 32-jähriger Deutsch-Libanese vor dem Amtsgericht Wolfsburg verantworten.

Wegen „Amtsanmaßung“ und Beleidigung musste sich am Freitag ein 32-jähriger Deutsch-Libanese vor dem Amtsgericht Wolfsburg verantworten. Im September 2022 hatte er nach eigenen Angaben auf einem Kleinanzeigen-Portal im Internet eine gebrauchte Kettensäge für 650 Euro gekauft (Neupreis 1.200 Euro), die er jedoch bis heute nicht bekommen hat. Bezahlen musste er sie allerdings auch nicht, weil Übergabe der Ware und Barzahlung persönlich vor Ort verabredet waren, wozu es jedoch zum Ärger des Käufers nie kam.

„Immer wieder stellte mir der Verkäufer einen Liefertermin in Aussicht, den er dann doch wieder nicht einhielt. Bis heute habe ich die Säge nicht bekommen“, machte der Angeklagte seinem Ärger Luft. Deshalb soll er laut Strafanzeige des Verkäufers am 1. Oktober 2022 zum Telefon gegriffen haben und den Verkäufer als „Juden“ und „pädophiles Schwein“ beleidigt haben.

Angeklagter bestritt Beleidigungen

Von Amtsanmaßung, als die der Prozesstermin formell angekündigt war, fand sich erstaunlicherweise nichts mehr in der Anklageverlesung wieder. Nur am Rande des Prozesses fragte der Richter beiläufig: „Sie haben sich nicht zufällig dem Verkäufer gegenüber als Polizist ausgegeben?“ Woraufhin der Angeklagte dies bestritt und klarstellte: „Ich habe nur gesagt: Sonst zeige ich dich bei der Polizei an!“

Auch die angeblichen Beleidigungen bestritt der Angeklagte, woraufhin die Vertreterin der Staatsanwaltschaft nachhakte: „Mich würde mal ihre grundsätzliche Einstellung zu Juden interessieren“. Der Angeklagte erklärte wortreich, dass er Respekt vor allen Religionen habe, aber selbst nicht religiös sei.

Zeuge erschien nicht zum Prozess

Zum Verdruss aller Anwesenden erschien der als Zeuge geladene Verkäufer nicht zum Prozess. Auch telefonisch war er nicht erreichbar. Da die Vorladung zum Gerichtsprozess nur auf normalem Postwege, nicht aber per Nachweis einer Zustellungsurkunde verschickt worden war, konnte nicht zweifelsfrei sichergestellt werden, dass der Zeuge die Ladung ordnungsgemäß erhalten hatte. Wäre die Zustellung per Zustellungsurkunde erfolgt, hätte der Prozess an dieser Stelle ohne weitere Kosten eingestellt werden können oder die durch dessen Versäumnis entstandenen Prozesskosten dem nicht erschienenen Zeugen auferlegt werden können.

So jedoch, mit der nicht formell gesicherten Vorladung, sprach sich die Staatsanwältin gegen eine Einstellung des Verfahrens aus. Insbesondere auch deshalb, weil der Angeklagte bereits zwei Vorstrafen wegen Beleidigung und zwei falsche Verdächtigungen auf dem Kerbholz hat.

Neuer Termin findet im April statt

Statt einer Fortsetzung des Verfahrens terminierte der Vorsitzende Richter einen neuen Termin erst für den 3. April 2024 um 9 Uhr, so dass dann aufgrund der langen Unterbrechung der gesamte Prozess kosten- und zeitintensiv neu aufgerollt werden muss. In der Zwischenzeit will das Gericht den Zeugen diesmal formell korrekt mit Zustellungsurkunde vorladen. Und das alles nur wegen eines geplatzten Kleinanzeigenverkaufs, bei dem bis auf viel Ärger tatsächlich kein materieller Schaden entstanden ist, oder wie der – nun noch mehr verärgerte – Angeklagte es zuspitzte: „Jetzt sollen wir hier alle nochmal erscheinen? Wie lange soll sich das alles denn noch hinziehen?“

swi

