Ironie bis Hetze: So reagiert das Netz auf VW-Golf-Auslagerung

„Der Anfang vom Ende“ oder „Wird Zeit, aus der IGM auszutreten“ – das sind nur ein paar der Reaktionen, die unter unserem Artikel „Wolfsburgs VW-Ikone Golf wird bald auch in Polen produziert“ auf Facebook zu lesen sind. Mehr als 400 VW-Fans, Wolfsburgerinnen und Wolfsburger meldeten sich unter dem Artikel zu Wort. Manche kommentieren humorvoll, andere machen ihrem Ärger Luft. Mit Nachdruck. Unterschiedlicher könnten die Meinungen jedoch nicht sein.

Zum Hintergrund: Der derzeit exklusiv in Wolfsburg produzierte Golf wird künftig auch in Polen gefertigt. Denn: In Wolfsburg wird in Zukunft ein Elektro-Golf gebaut. Hinzu kommt die Fertigung eines verwandten Modells der Schwestermarke Cupra im VW-Stammwerk. Dafür müssen Teilkontingente des Verbrenner-Golfs nun weichen und werden nach Poznan verlagert.

„Damit das alles gelingt, gibt das Stammwerk Teilvolumen vom Verbrenner-Golf ab ins polnische Poznań – in einer sogenannten Überlauf-Fertigung. Der Golf auf MQB-Basis als Benziner und Diesel wird also künftig auch aus Polen kommen und per sogenannter Drehscheibe gebaut werden“, heißt es in der Information für die Belegschaft.

Produktion von VW Golf in Polen: Facebook-Nutzer hetzen gegen Bundesregierung

Die Umstrukturierung wirft viele Fragen und Kritik auf. Die einen sehen die Bundesregierung als Schuldige, andere wiederum den VW-Konzern selbst. Es gibt aber auch Leserinnen und Leser, die ihren Unmut gegenüber Polen zum Ausdruck bringen.

„Wahnsinn. Die Karren kauft doch keiner. Viel zu teuer. Da hat jeder Japaner mehr drin“, schreibt ein Facebook-Nutzer. Andere stellen kurz und knapp fest: „Konzerngier“ oder „Der Ausverkauf geht weiter.“ Auch Kommentare wie „Deutschland hat fertig“, „In Deutschland gehen die Lichter aus“, „Deutschland, wir weben dein Leichentuch“ oder „Game over Deutschland“ sind unter dem Artikel zu finden.

Entscheidung gegen Wolfsburg: VW Golf-Produktion in Polen wird auf Facebook stark kritisiert

Auch Polen selbst gerät bei den Facebook-Nutzerinnen und -Nutzern ins Kreuzfeuer: „Wo die Polen uns ja gar nicht leiden können. Aber unsere Arbeitsplätze mögen sie wohl“, schreibt ein Nutzer. Andere ergänzen: „Top! Vielleicht steigt die Qualität durch gelernte Fachkräfte.“ oder „Billig Billig. Alles im Ostblock produzieren und nichts mehr in Deutschland. Dann wird der Ostblock noch stärker.“ Andere fragen sich: „Wird dann die Qualität besser oder schlechter?“. Ein anderer Nutzer schreibt belustigend: „Wird der Golf dann günstiger? Frage für einen Freund.“

Ein weiterer Leser wagt den Versuch, einen Strich unter die Polen-Diskussion zu ziehen: „Alle hören ‚Polen‘ und denken an 6 DM / Std. Arbeiter aus dem Ostblock. Leute, macht mal die Knöppe auf. Polen ist mittlerweile ein absolut westliches Land. Nur im Gegensatz zu den Deutschen haben die das Arbeiten nicht verlernt. Wir im Handwerk wären ohne ‚die Polen‘ mal gar nichts mehr.“ Auch andere Leserinnen und Leser zeigen Verständnis für die Entscheidung: „Das ist doch klar, bei den Strompreisen bist du in Deutschland nicht mehr konkurrenzfähig.“ oder „Ja, und? Meine letzten beiden Passat (92 und 08) kamen beide aus Belgien – So what?“

Ärger um Verlegung von VW Golf-Produktion: Leserinnen und Leser suchen Schuld bei Regierung

Andere Leserinnen und Leser wiederum versuchen, den Grund für die Teil-Auslagerung der Produktion der Golf-Ikone zu finden und entfachen damit eine ordentliche Diskussion: „Das ist das Ergebnis dieser tollen Regierung und die Meisten der Bevölkerung haben den Knall immer noch nicht gehört. Diese Regierung muss weg, sonst gehts mit Deutschland nur noch Berg ab.“ Andere Leser schreiben Kommentare wie „So sieht die Ampel-Welt aus, sowie das Aus für den ehemaligen Exportweltmeister Deutschland.“ oder „Ja, die Ampel fährt unseren Staat an die Wand. So blind kann man doch nicht sein, oder?“

VW Golf wird in Polen produziert: Leserinnen und Leser entfachen wilde Diskussion

Eine Leserin sieht die Probleme an anderer Stelle: „Dieses Gejammer, nicht diese aktuelle Regierung ist nur schuld an dieser Situation. Wir hatten hier einen kompletten Stillstand und das bestimmt 30 Jahre lang. Schlimmer noch, anstatt was für die Umwelt zu tun, gab es plötzlich Coffee to go Becher und Swiffer und Einmal-E-Zigaretten. Wir haben schon lange in diesem Land versagt. Außerdem will ja auch keiner mehr in Deutschland arbeiten, die Kids wollen nur noch Influencer oder so ein Schrott werden, wenn überhaupt jemand die Schule schafft.“

Bei der Auslagerung von Teilkontingenten der Golf-Produktion scheiden sich die Geister. Das hat auch ein Leser erkannt und versucht, für Klarheit zu sorgen: „Es gehen Teilkontingente nach Polen, damit in Wolfsburg die Produktionsstraßen umgebaut werden können, zukunftsträchtig für kommende Golf und E-Fahrzeug-Generationen, aber der Verkauf des Golfs läuft so gut, dass man ihn in der Zeit in Polen baut, um die Nachfrage zu befriedigen, so einfach und sinnvoll ist das. Aber ja, Verschwörungstheorien kommen heutzutage natürlich besser an, als die Wahrheit, die kaum noch einer wirklich wissen will, weil sie zu unspektakulär ist.“

