Wolfsburg: Restaurants mit Gullydeckel aufgebrochen

Wolfsburg In zwei Pizza-Imbissen gingen die Täter in Wolfsburg mit „brachialer Gewalt“ vor. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen zu den Tätern.

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in gleich zwei Pizza-Imbisse in Wolfsburg eingebrochen. Es handelt sich dabei um den Lieferdienst Pizza Star am Schachtweg und Filiale der Kette Dominos an der Breslauer Straße. Beide Imbisse wurden nach Angabem der Polizei mit „brachialer Gewalt“ aufgebrochen. Demnach hätten die bislang unbekannten Täter die im Schachtweg ein Fenster bei Pizza Star mit einem Gullydeckel eingeworfen, bei Dominos sei ebenfalls ein Scheibe eingeschlagen worden.

Wie viel Schaden entstanden ist und wie viel Beute die Einbrecher gemacht gemacht haben, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. In der Breslauer Straße stahlen sie eine Kasse. Wegen der lauten Geräusche, die die Einbrüche verursacht haben müssen, hofft die Polizei nun auf Zeugen. Die werden gebeten sich bei der Wolfsburger Polizei unter (05361) 4646 - 0 zu melden.

