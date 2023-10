Maxus: leichte E-Transporter mit großer Reichweite

Steven Klatt, Verkaufsleiter Nutzfahrzeuge der Automeile Wolfsburg, sagt: „Es geht uns um die strategische Erweiterung unseres Portfolios im Bereich der leichten elektrischen Nutzfahrzeuge für urbane und regionale Transportaufgaben. Die Maxus Modellpalette bietet dafür beste Voraussetzungen. Die Kunden dürfen sich auf gute Preise und hervorragende Qualität sowie eine vorbildliche Umweltbilanz und niedrige Unterhaltskosten freuen.“

Die Automeile Wolfsburg ist der erste und bisher einzige MAXUS Händler der Region. Alle Maxus Modelle sind dort sofort verfügbar. Für Nutzfahrzeuge ebenfalls von Vorteil sind die bis zu drei Mal so hohen Reichweiten der Maxus Modelle im Vergleich zu den meisten anderen E-Transportern. Maxus hat in Europa bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter „Hersteller von leichten Nutzfahrzeugen des Jahres“ und „Hersteller von Elektrofahrzeugen des Jahres“ in Großbritannien sowie 2022 den zweiten Platz bei den AutomotiveINNOVATIONS Awards in der Kategorie „Innovationsstärkste Volumenmarke – Elektromobilität“.

Die Marke Maxus gehört zum chinesischen Automobilkonzern SAIC Motor, der eine führende Rolle im Bereich New Energy Vehicles (NEV) spielt. Das Unternehmen baut in China als Lizenznehmer der Volkswagen AG jährlich rund drei Millionen Volkswagen für den dortigen Markt.

red

