Wolfsburg: Fahrer mit 1,96 Promille unterwegs – kuriose Ausrede

Es begann so, wie vermutlich so manche Verkehskontrolle eben beginnt. Und es endete mit einer kuriosen Ausrede, die einem 59 Jahre alten Fahrer in Wolfsburg letztlich auch nicht weiter half. Wie die Polizei Wolfsburg in einer Pressemitteilung erklärt, war der Mann am frühen Donnerstagmorgen in der VW-Stadt gegen 0:56 Uhr in eine stationäre Verkehrskontrolle der Polizei am Berliner Ring gefahren und wurde von den Beamten angehalten.

Schon beim Aussteigen bemerkten die Beamten starke Ausfallerscheinungen und Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,96 Promille. Seine Begründung für den Promillewert: Er habe insgesamt 500 Gramm Rumkugeln gegessen. Dem 39-Jährigen wurde anschließend im Wolfsburger Klinikum eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

