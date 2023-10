Wolfsburg: Radfahrer baut betrunken Unfall und beleidigt Polizist

Wolfsburg Ein Radfahrer prallt in Wolfsburg in ein Auto. Der 39-Jährige steht beim Unfall unter Alkoholeinfluss und geht aggressiv gegen die Polizei zu Werke.

Ein alkoholisierter 39 Jahre alter Fahrradfahrer hat am Montagabend in der Lessingstraße in Wolfsburg einen Verkehrsunfall verursacht. Bei der anschließenden Unfallaufnahme beleidigte er nach Angaben der Polizei Wolfsburg dann einen eingesetzten Beamten.

Polizisten müssen Radfahrer nach Unfall in Wolfsburg sogar Handfesseln anlegen

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, war der 39-Jährige am späten Montagabend mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Lessingstraße in südliche Richtung unterwegs, als er plötzlich vom Radweg abkam und wenige Meter weiter in einen geparkten Audi krachte. Laut Polizei wollte der Radfahrer zunächst weitergehen, wurde dann jedoch von einem Zeugen angesprochen.

Nach Eintreffen der in der Zwischenzeit verständigten Polizeibeamten stellten diese bei dem Mann eine erhebliche Alkohol-Beeinträchtigung fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem 39-Jährigen einen Wert von 2,23 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an. Noch während der Kontrolle beleidigte der Mann einen der eingesetzten Beamten und verhielt sich so aggressiv, dass ihm während der Fahrt zum Klinikum Wolfsburg Handfesseln angelegt werden mussten.

