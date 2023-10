Polizei Wolfsburg erwischt Fahrer unter Alkohol und Drogen

Die Polizei in Wolfsburg hat am Tag der Deutschen Einheit bei Verkehrskontrollen gleich zwei Autofahrer erwischt, die beide zum einen ohne einen gültigen Führerschein unterwegs waren und zum anderen im „Rauschzustand“ am Steuer ihrer Pkws saßen. Einer der beiden Fahrer stand unter Alkoholeinfluss, bei dem anderen stellten die Bematen eine Strafanzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

Verkehskontrolle in Wolfsburg: Audi-Fahrer in der Martin-Luther-Straße mitr 1,23 Promille unterwegs

In der Nacht zu Dienstag kontrollierte gegen 3:15 Uhr eine Streifenbesatzung in der Martin-Luther-Straße in Wolfsburg einen Audi-Fahrer. Auf die Frage nach seinem Führerschein gab der 25-Jährige zunächst an, diesen nicht bei sich zu haben. Während des Gesprächs stellten die Beamten bei dem Fahrer des Audis Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,23 Promille.

Eine daraufhin angeordnete Blutprobe wurde dem Mann danach im Klinikum Wolfsburg entnommen. Bei einer zeitgleich durchgeführten Recherche stellte sich dann heraus, dass der 25-Jährige aktuell nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Dieser war erst vor wenigen Tagen von der Polizei aufgrund eines unter Alkohol verursachten Verkehrsunfalles sichergestellt worden. Gegen den Audi-Fahrer wurden Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Zeuge informiert Polizei in Wolfsburg: 29-Jähriger fährt ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Am Dienstagabend dann teilte ein aufmerksamer Zeuge über Notruf der Polizei mit, dass vor ihm auf der Braunschweiger Straße in Richtung Innenstadt ein Audi erhebliche Schlangenlinien fahren würde. Der Zeuge blieb während des Telefonates hinter dem Fahrzeug und teilte den Beamten immer wieder mit, wo sich der Pkw befindet. In der Laagbergstraße konnt die Polizei den Fahrer des Audis schließloich stoppen. Der 29-Jährige gab auf die Frage der Beamten nach seinem Führerschein zu, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei.

Während der Kontrolle ergaben sich nach Angaben der Polizei weitere Hinweise, dass der Fahrer des Audi unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an. Diese wurde im Klinikum Wolfsburg entnommen. Zudem wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Darüber hinazs stellte die Polizei im Rahmen der Kontrolle fest, dass für den Pkw kein Versicherungsschutz besteht. Neben den Strafanzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein fertigten die Beamten dementsprechend eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz an.

