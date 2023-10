Drei Wolfsburger sind beim Köln Marathon vertreten

Mehr als 22.000 Läuferinnen und Läufer sind am vergangenen Sonntag über die unterschiedlichen Distanzen des Köln Marathon auf die Strecke gegangen. Unter ihnen waren mit Jan Gregor, Clemens Ostrowski und Marc Günther auch drei starke Ausdauersportler des VfL Wolfsburg beim Halbmarathon mit am Start.

Gregor mit neuer persönlicher Bestzeit

Als schnellster Wolfsburger überquerte Jan Gregor nach 1:14:31 Stunden und damit in persönlicher Bestzeit – erstmals unter der Marke von 1:15 Stunden – die Ziellinie. In der Gesamtwertung bedeutete dies Platz 42 in einem sehr stark besetzten Feld. Jan Gregor freute sich sehr über die eigene Leistung, merkte aber mit einem Augenzwinkern an: „Das war noch nicht alles. Da geht nächstes Jahr noch mehr.“

Clemens Ostrowski beendete seinen Lauf in einer Zeit von 1:17:50 Stunden. Knapp dahinter überquerte Marc Günther nach 1:18:03 Stunden die Ziellinie.

Einige VfLer planen jetzt noch beim Laufcup in Neuhaus und danach in Oldenburg zu laufen, ehe es in die verdiente Saisonpause geht. Weiter gehts dann beim beliebten Elm Adventshalbmarathon am 10. Dezember, der vom TSV Lelm veranstaltet wird.

