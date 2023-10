Schlägerei, betrunkene Autofahrer und Einbruch in Wolfsburg

Wolfsburg In der Porschestraße greift eine Gruppe zwei Männer an, anderswo schlägt eine Betrunkene aus Wut auf ihren Polo ein. Der Wolfsburger Polizeibericht.

Von einem Mix an Delikten berichtet die Polizei Wolfsburg am Montag. Demnach kam es am frühen Sonntagmorgen in der Porschestraße zu einer Schlägerei, genauer zwischen der Pestalozziallee und dem Hollerplatz. Gegen 1 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Fußgängerzone gerufen, da zwei Verletzte zu behandeln seien.

Vor Ort trafen die Beamten auf Höhe des Hollerplatzes auf zwei Männer. Diese gaben an, von einer Personengruppe angegriffen und körperlich attackiert worden zu sein. Dabei wurde einer der Männer gegen die Schaufensterscheibe einer Schneiderei gestoßen, so dass diese zerbrach. Bei dem Angriff wurden beide Geschädigten verletzt und durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt.

Die Personengruppe der Angreifer flüchtete anschließend in Richtung des Kunstmuseums. Die Täter waren laut Polizei männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt und ein arabisches Erscheinungsbild. Auffällig war, dass einer der Täter einen Turban auf dem Kopf getragen hat. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten Beobachtungen gemacht haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Zwei betrunkene Autofahrer, zwei Blutproben, zwei Strafverfahren

Im Doppelpack erwischte die Polizei am Sonntagabend betrunkene Autofahrer. Gegen 19.13 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei einen Renault, der in Schlangenlinien auf der Dieselstraße in Richtung Reislingen unterwegs war. Der Zeuge blieb dran und berichtete der Polizei, wohin der Renault fuhr. So konnte die Polizei den Wagen einholen, auf der B188 an der Ortseinfahrt Oebisfelde stoppen und 37-jährigen Fahrer kontrollieren.

Den Beamten fiel die Fahne des Fahrers auf, ein Atemalkoholtest ergab 2,0 Promille. Es folgten eine Blutprobe im Klinikum und in Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Frau schlägt mit Inline-Skates auf ihren Wagen ein

Gut drei Stunden später meldeten Zeugen eine alkoholisierte Fahrzeugführerin in der Straße Hinterm Hagen. Die Frau war den Zeugen aufgefallen, weil sie auf ihrem Fahrzeug stand und mit Inlinern auf ihr Vehikel einschlug. Die Polizei war Minuten später vor Ort und traf auf die Zeugen, die 33-jährige Fahrerin, die stark nach Alkohol roch und einen beschädigten VW Polo.

Die 33-Jährige gab zu, mit dem Polo gefahren zu sein. Als der Wagen wegen einer Panne plötzlich stehen blieb, war sie wütend geworden und hat ihre Wut letztlich an dem Fahrzeug ausgelassen. Weil die Frau keinen Atemalkoholtest machen wollte, ging es für die direkt ins Klinikum zur Blutprobe. Auch hier folgte am Ende ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Einbruch in Restaurant in Vorsfelde - Täter stehlen Ladenkasse

Unbekannte sind zwischen Sonntagabend 23.30 Uhr und Montagmorgen 9 Uhr in ein Restaurant in der Lange Straße in Vorsfelde eingebrochen. Die Täter kamen ins Lokal, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Im Restaurant gingen die Einbrecher mit brachialer Gewalt vor, rissen Schubladen heraus und die Kasse aus der Verankerung. Die war am Ende auch die Beute, was drin war, ist aber unbekannt, berichtet die Polizei Wolfsburg. Zeugen werden gebeten, sich unter 05361/4646-0 bei der Polizei zu melden.

