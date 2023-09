Wolfsburg In der Goethestraße kam es in der Nacht zu Freitag zu einem Vorfall. Die Tat ereignete sich gegen drei Uhr.

In der Goethestraße ist es zu einem Einbruch in einem Büro gekommen.

Polizei Wolfsburg Unbekannte brechen in Büro in Wolfsburger Innenstadt ein

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in ein Bürogebäude in der Goethestraße in der Wolfsburger Innenstadt eingebrochen. Gegen 2.45 Uhr hörten Zeugen laut Polizeibericht einen lauten Knall und verständigten umgehend die Polizei. Als die Beamten eintrafen, stellten sie bei einem Büro eine eingeworfene Fensterscheibe fest.

Dann stellte sich heraus, dass die Täter einen Gullideckel in die Scheibe geworfen und im Anschluss in den Räumlichkeiten nach Diebesgut Ausschau gehalten hatten. Da sie vermutlich gestört wurden, stahlen sie nichts. Hinweise: (05361) 46460.

