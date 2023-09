„B‘moovd“ im Wolfsburger Allerpark hält Überraschungen bereit

Hier können Fans künftig mitfiebern, weinen, wieder aufstehen und die Siege feiern: Aus dem Strike-Bowlingcenter ist das „B’moovd – meet’n‘eat“ geworden – die neue Sportsbar mit Bowling im Allerpark. Seit Freitag sind hier nach einer dreimonatigen Umbauphase Gäste willkommen.

Egal ob Bundesliga, Champions League, europäische Ligen, Eishockey, NFL, Basketball, Tennis, Formel 1, Baseball oder Darts – da die Bar alle Streaming-Dienste abonniert hat, verpasst man hier kein Spiel mehr, egal in welcher Sportkategorie. Dafür sorgen zehn Fernseher und auch die beiden überdimensionalen Großleinwände, die jede alleine 3 mal 4,20 Meter misst. Eine hängt über dem „Bereich Sport“, also der Fläche, auf der die Besucher Snooker, Billard, Kicker, Basketball und Dart spielen können.

Die Röhrdanz Fun-und-Fitness-Gesellschaft hat das Strike vier Wochen vor der Corona-Pandemie übernommen – und musste dann unfreiwillig schließen. Seit Juni läuft der Umbau. Die 24 Bahnen wurden runderneuert, es wurden jede Menge neueste digitale Technik installiert sowie die Beleuchtung und die Sitzbänke samt den Tischen erneuert. Jetzt gib es zwei große VIP-Bereiche mit jeweils zwei Bahnen, die auch einzeln gebucht werden können.

„B‘moovd“ in Wolfsburg erhält ein Lob von Oberbürgermeister Dennis Weilmann

Die VIP-Bahnen befinden sich links und rechts neben den herkömmlichen Bahnen: Hier finden bis zu 40 Personen Platz – die Gäste haben eine Theke mit Kühlschrank, auf Wunsch eine Zapfanlage und Nacho-Automat. Gesamtinvestition: 3,5 Millionen Euro.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

„Erst 20 Minuten vor dem Pre-Opening-Abend mit geladenen Gästen am Donnerstag habe ich den Besen zur Seite gestellt“, erzählt Frank Röhrdanz. Für den Sülfelder, der laut eigenem Bekunden in den vergangenen zwei Wochen „kaum geschlafen“ hat, ist die Bar ein „Herzensprojekt“: „Ich wollte etwas schaffen, wo ich selbst gerne hingehe.“ Für Unterhaltung an dem Abend sorgten die Kölner Fußball-Freestylerin Nina Windmüller und Schnellzeichner Ferdinand Georg aus Braunschweig.

24 Bowling-Bahnen gibt es im „B‘Moovd“, darunter auch VIP-Bahnen mit eigenem Kühlschrank. Foto: Darius Simka / regios24

Und es ist tatsächlich schick geworden: Rustikale Eichenbohlen auf dem Boden und auch die restliche Möblierung ist in dem Dekor gehalten, die Polster der Lounge-Hocker sind grau, petrol und oliv-gold. Wer hereinkommt, ist gleich drinnen, der Blick fällt sogleich auf die riesige Bar in der Mitte. „Es ist unfassbar schön geworden, ich bin ganz geflasht“, urteilt auch Oberbürgermeister Dennis Weilmann und versichert: „Ich werde hier Stammgast sein und die Wolfsburger werden euch die Türen einrennen.“ Ähnlich sehen das auch der Ratsvorsitzende Ralf Krüger und Nordstadt-Ortsbürgermeisterin Immacolata Glosemeyer. „Die Atmosphäre ist bombastisch, total amerikanisch“, sagen sie.

Im „B‘moovd“ in Wolfsburg hängt Roy Präger neben Lionel Messi

Und damit Sportbegeisterte sich wohlfühlen, hängen an den Wänden zahlreiche Bilder, in Vitrinen werden Requisiten aus dem Profisport ausgestellt – so zum Beispiel der Rennanzug von Lewis Hamilton. Es gibt Ausstellungsstücke von den Grizzlys, dem VfL Wolfsburg, darunter ein Trikot von Roy Präger aus der Saison 1997/1998, und anderen. „Die Besucher können sich auf viele getragene und unterschriebene Kleidungsstücke freuen, auch die Schuhe von Lionel Messi können bestaunt werden“, so der Inhaber der Unternehmensgruppe.

Auch Sport-Devotionalien wie hier die Schuhe von Zinedine Zidane sowie der beiden VfL-Wolfsburg-Legenden Edin Dzeko und Grafite werden im „B‘Moovd“ ausgestellt. Foto: Darius Simka / regios24

Sollte es künftig den Bedarf für ein Public-Viewing-Event geben, würden Röhrdanz und B’moovd-Geschäftsführer Dirk Winter die Flächen der Bar dafür zur Verfügung stellen: „Hier passen Hunderte rein.“ Übrigens: Die ausgeliehenen Bowlingschuhe werden nicht an der Theke zurückgegeben, sondern in die Fächer rechts neben dem Kegel geworfen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de