So kämpft das Wolfsburger Klinikum gegen den Pflegenotstand

Starten nach ihrer Ausbildung ins weitere Berufsleben: Die frisch examinierten Pflegefachfrauen und -männer der Berufsfachschule Pflege am Klinikum Wolfsburg.

„Sie haben den Grundstein für Ihre berufliche Zukunft gelegt“, richtete Dagmar Schimkowiak, Leiterin der Berufsfachschule Pflege am Klinikum Wolfsburg, lobende Worte an die neuen Pflegefachfrauen und -männer. Deren Freude über das bestandene Examen war entsprechend groß, wie es in der Mitteilung des Klinikums heißt.

Zusammen mit den Absolventinnen und Absolventen des Kurses, der bereits vor zwei Monaten die Prüfung ablegte, zählen sie zu den ersten 27 Pflegefachkräften, die das Klinikum nach den seit drei Jahren geltenden neuen Gesetzesvorgaben ausbildete. In 2020 wurden die vormals getrennten Ausbildungen der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege im Berufsbild der generalistischen Pflegeausbildung zusammengeführt.

Drei Jahre haben die Auszubildenden in verschiedenen Abteilungen und Bereichen des Klinikums sowie bei externen Kooperationspartnern die berufliche Pflege erlernt. „Ein besonderer Dank geht an alle an der Ausbildung beteiligten Personen, insbesondere die Praxisanleitenden der Stationen und Einrichtungen“, betonte Schimkowiak.

Neue Pflegekräfte des Wolfsburger Klinikums haben einen sicheren Job

Im Namen der Pflegedirektion des Klinikums überbrachten die Pflegedienstleitungen Nicole Bigalke und Mareen Brämer Glückwünsche an die neuen Kolleginnen und Kollegen der Pflege. Die stellvertretende Klinikumsdirektorin Katrin Stary sprach bei ihrem Grußwort von einem „großen Meilenstein“. Dr. Alina Dahmen, Medizinische Direktorin des Klinikums, wünschte im Namen der Ärzteschaft einen guten Start in das Berufsleben.

Nach dem offiziellen Teil konnten die Verwandten, Freunde und Beschäftigte des Klinikums ihre Glückwünsche überreichen und die neuen Pflegefachkräfte gebührend feiern. „Mit dem erfolgreich abgelegten Examen bietet ihnen der Pflegeberuf einen sicheren Job mit zahlreichen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten“, heißt es vonseiten des Klinikums. Diese reichten von der Arbeit in der Kinderklinik oder Anästhesie, über den OP und die Intensivpflege bis hin zu einem pflegeorientierten Studium.

Pflegekurse im Wolfsburger Klinikum beginnen zweimal im Jahr

Neue Ausbildungskurse für die Pflege beginnen im Klinikum jährlich am 1. April sowie am 1. Oktober. Zusätzlich bietet das Klinikum zahlreiche weitere Möglichkeiten, sich beruflich zu verwirklichen. So bildet es beispielsweise Medizinische Fachangestellte, Operations- oder anästhesietechnische Assistenten, medizinisch-technische Radiologie-Assistenten, Elektroniker der Fachrichtung Energie und Gebäudetechnik, Fachinformatiker Systemintegration, Gebäudereiniger und Köche aus.

