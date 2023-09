Muff, Nässe, Silberfische im Neubau: Neuland-Mieterin stinkt es

Wolfsburg Eine Mieterin aus Detmerode klagt über Mängel in der Wohnanlage Kurt 2.0. Die Wolfsburger Wohnungsgesellschaft Neuland ist sich keiner Schuld bewusst.

Wohnen in Wolfsburg

Voller Vorfreude ist Mariola B. vor zwei Jahren in ihre neue Wohnung eingezogen, hat ihre Ersparnisse in die Einrichtung investiert. Heute ist das Sofa von der Wand abgerückt, im Bad steht ein Sandsäckchen auf dem Duschabfluss, Klebeband mit Silberfischchen zieht sich über die Fußböden, und die Neuland-Mieterin aus Detmerode ist mit den Nerven am Ende.

Die Traumwohnung in der neuen Wohnanlage Kurt 2.0 ist für sie zum Alptraum geworden. Die 53-Jährige kämpft gegen Muff, Feuchtigkeit und Ungeziefer. Von ihrer Vermieterin, der Neuland, fühlt sie sich mit den Problemen allein gelassen. Die Wohnungsgesellschaft konnte nach eigener Schilderung bislang keine Mängel erkennen.

Wolfsburger Mieterin kämpft gegen schlechte Gerüche im Bad

Auch den Abfluss des Waschbeckens hat Mariola B. gegen den Gestank verschlossen. Foto: Helge Landmann / regios24

Mariola B. schildert es so: „ Schon am ersten Tag hat es schlecht gerochen. Da die Wohnung leer stand, habe ich mir nicht viel dabei gedacht.“ Aber: „Bis jetzt hat sich nichts geändert. Es riecht regelmäßig aus dem Abfluss im Badezimmer nach Fäkalien.“

Regelmäßig heißt: Eigentlich immer. Bei einem Besuch riecht es beim Betreten des Bades zwar völlig neutral. Doch kaum hat die Mieterin eine mit Sand gefüllte Tüte von ihrem Duschabfluss gehoben und das Wasser angestellt, steigt ein Geruch nach faulen Eiern auf. Der Gestank nimmt zu, als Mariola B. den Wasserhahn über dem Waschbecken öffnet und auch hier die Abdichtung vom Abfluss entfernt. Sobald sie Wäsche wasche, sagt sie, rieche es ebenfalls. Sie verlässt fluchtartig das Bad.

Neubau in Detmerode: Feuchtes Bettzeug, Silberfische im Sofa

Es ist nicht ihr einziges Problem in dem Neubau. Schon länger fand Mariola B., dass es komisch roch, wenn sie auf dem Sofa saß. Eines Tages schaute sie hinter die Rückenkissen: Alles voller Silberfische. Im Bettkasten unter dem Sofa war das Bettzeug für ihre Enkel feucht. Die Frührentnerin konnte alles nur noch wegwerfen.

Das Sofa steht jetzt mitten im Wohnzimmer. Für B. und ihren Sohn ist offensichtlich, dass die Feuchtigkeit aus der Außenwand gekommen sein muss. Denn vor dieser Wand tauchten bis heute immer wieder die meisten der Silberfische auf, die B. in ihrer penibel sauberen Wohnung findet. Seit dem Spätsommer 2022 drückt sich ihren Angaben zufolge bei Dauerregen auch Nässe durch den Fenstersturz neben der Küchenzeile. Nach mehreren trockenen und warmen Tagen ist der Rand kaum zu erahnen, auf Fotos aber gut zu erkennen. Selbst auf dem Fußboden, erzählen Mutter und Sohn, habe schon eine Pfütze gestanden.

Wolfsburger Wohnungsunternehmen erkennt kein Geruchsproblem

Mariola B. hat die Mängel seit ihrem Einzug mehrfach an die Neuland gemeldet. Doch die unternehme nichts, erzählen ihr Sohn und sie. Die mit der Mängelbehebung betraute Mitarbeiterin sage, sie rieche nichts. Handwerker sollen unter der Hand die Einschätzung abgegeben haben, dass die Installation im Bad falsch sei und dieses eigentlich komplett erneuert werden müsste.

Die Neuland-Mieterin vermutet, dass andere Bewohner mit Rohrreiniger, Chlor und anderen Chemikalien gegen die üblen Gerüche angehen. Ihr Asthma habe sich verschlimmert, zusätzlich seien jetzt auch noch ständig ihre Augen geschwollen. Dabei habe sie selbst nur ein einziges Mal Rohrreiniger eingesetzt. Was auch immer die Ursache sein mag – zehn Minuten am Esstisch genügen, und man merkt es auch als Besucher: Die Augen brennen. Die Nase ist gereizt. Und dann beginnen auch die Schleimhäute im Mund zu brennen.

Sind Abdeckungen die Ursache?

Mariola B. erzählt, dass sie in der Wohnanlage nicht allein mit den Problemen sei. Sie hat von fünf anderen Mietern gehört, dass auch sie unter Muff leiden, Silberfische haben vier. Eine Nachbarin sei wegen des Gestanks ausgezogen.

Die Neuland erklärt auf Anfrage, 2022 hätten vier Vor-Ort-Termine und 2023 ein weiterer Besuch bei der Wolfsburgerin stattgefunden: „An keinem der Termine konnte eine Geruchsbelästigung festgestellt werden.“ Nur beim letzten Besuch im Juli habe es etwas nach Abwasser gerochen, nachdem ein verschlossener Abfluss im Bad geöffnet worden sei. „Dies ist normal, wenn die Abflüsse über einen längeren Zeitraum verschlossen sind und dann geöffnet werden. Der Geruch verschwand nach einigen Spülvorgängen“, so eine Unternehmenssprecherin.

Neuland liegen nach eigenen Angaben keine anderen Beschwerden vor

Beim selben Termin sei festgestellt worden, dass die Mieterin alle Lüftungselemente verschlossen habe. „Ein ständiger Luftaustausch in der Wohnung ist jedoch laut dem Lüftungskonzept für dieses Objekt zwingend notwendig, um Schäden zu vermeiden.“ Baumängel im Bad seien bei keinem Vor-Ort-Termin festgestellt werden.

Das durchfeuchtete Sofa und den Silberfischbefall führt die Neuland nicht auf eine feuchte Außenwand zurück. Bezüglich des Küchenfensters sei ihr lediglich ein einmaliger Feuchtigkeitseintritt bekannt. Dieser werde aktuell vom Generalunternehmen, das die Wohnanlage gebaut hat, bearbeitet. Von angeblichen Problemen anderer Mieter weiß die Neuland nach eigenen Angaben nichts: „Es liegen uns keine weiteren Beschwerden vor.“

