Fußgängerin verletzt sich bei Unfall in Wolfsburg schwer

Wolfsburg Am Montagnachmittag ist es auf dem Hochring in Wolfsburg zu einem Zusammenstoß zwischen einer Golf-Fahrerin und einer Fußgängerin gekommen.

Bei einem Verkehrsunfall ist eine 82 Jahre alte Fußgängerin am Montagabend in Wolfsburg schwer verletzt worden. Auf dem Hochring ist die Frau mit einer 84-jährigen Golf-Fahrerin zusammengestoßen, wie die Polizei Wolfsburg berichtet.

Demnach befuhr die 84-Jährige am frühen Montagabend gegen 17.51 Uhr mit ihrem VW-Golf den Hochring in Richtung Röntgenstraße. Die Fußgängerin befand sich nach bisherigen Ermittlungen auf einer Verkehrsinsel in der Straßenmitte, als sie plötzlich auf die Fahrbahn trat, um diese zu überqueren. Die Golf-Fahrerin hätte noch versucht, zu bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dies gelang ihr jedoch nicht mehr und die 82-jährige Seniorin wurde von dem Golf erfasst. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum Wolfsburg gefahren werden. An dem VW-Golf entstand ein leichter Sachschaden.

RED

