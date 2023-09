Wolfsburg Die Wolfsburger Stadträtin Monika Müller geht mit den meisten Stimmen in die OB-Stichwahl in Rastatt. „Die Wahl ist noch nicht gewonnen“, sagt sie.

Kommunalpolitik Plötzlich Favoritin: So will Wolfsburgerin Wahl in Baden gewinnen

Die Wolfsburger Sozialdezernentin Monika Müller steht kurz davor, aus dem Schatten von Oberbürgermeister Dennis Weilmann zu treten. Am 1. Januar 2024 könnte sie selbst Oberbürgermeisterin sein. Keine vier Wochen nach ihrem Einstieg in den OB-Wahlkampf im baden-württembergischen Rastatt hat die Sozialdemokratin am Sonntag die meisten Stimmen im ersten Wahlgang geholt. Sie geht als Favoritin in die Stichwahl.

Die 49-Jährige hätte allen Grund zu Euphorie, klingt am Montagmittag am Telefon aber allenfalls gut gelaunt. „Auf die Stichwahl hatte ich schon gehofft“, sagt die Kandidatin. „Ich bin auch zuversichtlich. Es ist ein gutes Ergebnis, mit dem ich in die Stichwahl gehe.“

Monika Müller geht als Favoritin in OB-Stichwahl in Rastatt

38 Prozent der Stimmen hat Müller, die als unabhängige Kandidatin antritt, am Sonntag in der 50.000-Einwohner-Stadt zwischen Karlsruhe und Baden-Baden erhalten. Als Zweiter zog der parteilose Michael Gaska mit 31 Prozent in die Stichwahl am 15. Oktober ein. Wie Müller, die im Kreis Rastatt aufwuchs, aber in Wolfsburg lebt und arbeitet, ist auch er als Außenseiter in den Wahlkampf eingetreten: Er wurde zwar in Rastatt groß, wohnt aber in der Schweiz.

Monika Müller hat nun noch einmal drei arbeitsreiche Wochen vor sich. Am Tag nach dem Wahlsonntag wollte sie schon wieder aus Rastatt nach Wolfsburg zurückfahren, um sich mal wieder an ihren Schreibtisch im Rathaus setzen und Absprachen mit ihrem Vertreter treffen zu können. Bereits zum langen Wochenende plant die Mutter von drei Jugendlichen aber, wieder am Rhein zu sein.

In Wolfsburg wartet der Schreibtisch, in Rastatt der Haustürwahlkampf

Müller ist nach dem ersten Wahlgang voller Ehrfurcht vor den unterlegenen Kandidaten der CDU und Grünen, die, als das Ergebnis feststand, Wahlempfehlungen für sie abgaben. „Ich habe wirklich großen Respekt und bin ein Stück demütig davor, dass sie es geschafft haben, das gleich auszusprechen.“

Sie verlässt sich nicht auf diese zusätzlichen Wählerstimmen. „Die nächsten beiden Wochen werden Haustürbesuche und Veranstaltungen prägen“, kündigt die Wolfsburgerin an. „Ich will versuchen, so viele Menschen wie möglich zu erreichen.“ Das erste Ziel lautet am 15. Oktober natürlich: Gewinnen. Seit Sonntag hat die Juristin aber noch ein zweites Ziel. „Es würde mich freuen, wenn die Wahlbeteiligung steigen würde.“

Wolfsburgerin hat Wahlerfolg „nicht überbordend“ gefeiert

Ob Müller die Stichwahl wieder so entspannt angehen kann wie den ersten Wahlsonntag? Da war sie erst laufen, dann mit ihrer Familie essen und spazieren, bevor sie am Abend zum Rathaus von Rastatt fuhr. Und hat den Wahlerfolg nach eigenen Angaben zwar ein bisschen gefeiert. „Aber nicht überbordend.“

Müller bleibt bei aller Zuversicht vorsichtig, was ihre Zukunft als Oberbürgermeisterin angeht. „Es ist noch eine große Herausforderung“, betont sie. „Die Wahl ist noch nicht gewonnen.“

Es ist die erste OB-Stichwahl in Baden-Württemberg

Viel Aufmerksamkeit ist ihr am 15. Oktober gewiss. Die Oberbürgermeisterwahl in Rastatt ist die erste Stichwahl überhaupt in Baden-Württemberg. Der Landtag hatte dieses Verfahren erst im März mit einer Änderung des Kommunalwahlrechtes eingeführt.

Gewinnt Müller, müsste die 2018 für acht Jahre gewählte Dezernentin in Wolfsburg keine Kündigung einreichen. Als Beamtin kann sie per Versetzungsantrag in ihre alte Heimat wechseln. Ob Wolfsburg sich in diesem Fall weiterhin fünf Dezernenten und Dezernentinnen leisten und ihre Stelle neu besetzen will, wäre eine Entscheidung für den Rat.

