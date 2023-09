Weihnachtsmärkte Vorfreude auf Weihnachtsmärkte: Das ist 2023 in Wolfsburg geplant

Vom 27. November bis 29. Dezember 2023 locken zahlreiche Hütten wieder zum Weihnachtsmarkt in die Wolfsburger Innenstadt. Mit dabei ist auch die Weihnachtspyramide. (Archivbild)

Wolfsburg In drei Monaten ist Weihnachten. In Wolfsburg laufen die Vorbereitungen für die Wintermärkte in der City und der Autostadt. Erste Details und Termine.