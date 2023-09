Wolfsburger Eichendorffschule stellt ihre Besonderheit heraus

Wolfsburg Die christlich geprägte Eichendorffschule in Wolfsburg feiert ihren 75. Geburtstag. Für einige Schüler war es ein ganz besonderer Tag.

Die Eichendorffschule in Wolfsburg hat ihren 75. Geburtstag mit einem Schulfest gefeiert.

Großer Bahnhof: Die Eichendorffschule feierte im September ihr 75-jähriges Bestehen mit einem Schulfest. „Seit einem dreiviertel Jahrhundert ist die Eichendorffschule ein Teil von Wolfsburg und bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, in einer christlich geprägten Umgebung etwas zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Dabei gehen wir über Fächer wie Mathe oder Deutsch weit hinaus“, heißt es in der Mitteilung der Schule.

Beim Schulfest sollte das besonders deutlich werden: Was bedeutet eigentlich Eichendorffschule? Und so haben die Mitarbeitenden und Lehrkräfte die Dinge vorgestellt, die die Schule in den Augen der Verantwortlichen über den Unterricht hinaus besonders machen. „Der Schulwald und die Schulsanitäter gehörten da ebenso dazu wie der Schüleraustausch mit Polen, die Kooperationen mit dem Phaeno oder dem Scharoun-Theater sowie der Schulblog und die Bibliothek“, heißt es weiter.

Eichendorffschule zeichnet beim Jubiläum verdiente Schüler aus

Auch das Table Quiz und die Bedeutung der Titel Europaschule und „Schule ohne Rassismus“ wurden vorgestellt – insgesamt waren 20 Stände drinnen und draußen aufgebaut. Darüber hinaus gab es auch noch zusätzliche Unterhaltung: Besonders beliebt bei den Kleineren sei hier das Kinderschminken gewesen, das durch Jahrgang 13 organisiert wurde, sowie die Speed Control Station des VfL Wolfsburg.

Eröffnet wurde das Fest durch einige Worte der Schulleitung, außerdem wurden einige Schülerinnen durch die Antonius-Holling-Stiftung für ihr besonderes Engagement im Schulleben geehrt. Dieses Jahr ging die Prämierung an Lisa Abagat aus Jahrgang 12 sowie Cerina Jolina Wittig aus Jahrgang 8. Zudem wurden noch drei Abiturientinnen geehrt, nämlich Nataly Gehrke, Lara Böse und Lisa Bauch.

Danach war das Fest offiziell eröffnet, die Besucherinnen und Besucher konnten die Stände besichtigen und es sich bei Kaffee, Kuchen, Bratwurst und kühlen Getränken sowie Eis gut gehen lassen. „So kamen viele Gespräche und schöne Momente zustande, die allen in guter Erinnerung bleiben werden“, heißt es in der Mitteilung abschließend.

red

