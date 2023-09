Wolfsburg Die Polizei Wolfsburg will einen auffällig fahrenden Autofahrer stoppen. Dieser ignoriert das. Die Polizei muss sich quer vor sein Auto stellen.

Polizei Wolfsburg Wolfsburg: Alkoholisierter Autofahrer will mehrfach flüchten

Ein Streifenwagen der Polizei Wolfsburg hat am frühen Donnerstagmorgen gegen 0.50 Uhr auf der Salzwedeler Straße einen Volvo, der mit deutlich verringerter Geschwindigkeit und Schlangenlinien in Richtung A 39 unterwegs war, ausfindig gemacht.

Laut Polizeibericht seien die Beamten dem Fahrzeug gefolgt, um es zu stoppen und zu kontrollieren. Der Fahrzeugführer missachtete die Haltesignale der Polizisten jedoch und fuhr unvermindert weiter auf die A 39 in Richtung Flechtorf.

Die Polizei Wolfsburg leitet ein Verfahren wegen Trunkenheit am Steuer ein

Daraufhin überholte der Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht den Volvo und forderte den Fahrzeugführer auf, den Polizisten zu folgen. An der Anschlussstelle Flechtorf verließen Polizei und Volvo die Autobahn, der Pkw sollte in Fahrtrichtung Lehre am rechten Fahrbahnrand kontrolliert werden. Doch der Fahrzeugführer wollte erneut fliehen. Daraufhin stellten sich die Beamten quer vor den Volvo und stoppten das Fahrzeug erneut.

Bei der Kontrolle des 50-jährigen Fahrzeugführers stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein Atemalkoholtest ergab 2,01 Promille. Daraufhin wurde dem 50-Jährigen im Wolfsburger Klinikum eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Autofahrer fährt gegen Verkehrspoller und flieht

Eine aufmerksame Zeugin hat am Mittwochabend gegen 18.00 Uhr einen Autofahrer gemeldet, der in der Martin-Luther-Straße gegen einen Verkehrspoller gefahren war und sich anschließend vom Unfallort entfernte. Das berichtet die Wolfsburger Polizei.

Die Beamten hätte dann in unmittelbarer Nähe des Unfallorts einen beschädigten Pkw mit Betriebstemperatur und dessen alkoholisierten 41-jährigen Fahrzeughalter angetroffen. Der 41-Jährige räumte ein, gegen einen Poller gefahren zu sein, aber er hätte erst danach Alkohol konsumiert. Zwei zeitlich versetzt durchgeführte Atemalkoholtests ergaben einen Wert von 2,5 Promille und 2,64 Promille.

Die Polizei Wolfsburg stellt den Füherschein des Mannes sicher

Daraufhin wurden dem 41-Jährigen im Wolfsburger Klinikum entsprechende Blutproben entnommen. Außerdem leitete die Polizei ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke, sowie Verkehrsunfallflucht ein und stellte den Führerschein des Mannes sicher.

