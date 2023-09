Wolfsburger Hauptbahnhof ist Testsieger der Park-and-Ride-Plätze 

Wolfsburg Der Auto Club Europa hat Park-and-Ride-Plätze in Deutschland getestet. Der Sieger in Niedersachsen heißt Wolfsburg.

Der Bahnhof in Wolfsburg bekam die meisten Punkte beim Park-and-Ride-Chef des Auto Clubs Europa. (Archiv)

700 Ehrenamtliche des ACE, des Auto Clubs Europa, haben seit April bundesweit 652 Park-and-Ride-Plätze unter die Lupe genommen. Im Fokus der bundesweiten Tests standen die Kategorien Angebot und Ausstattung, Sicherheit, Barrierefreiheit und zusätzliche Mobilitätsangebote. Gecheckt wurden nur Anlagen, die über mindestens ein ÖPNV-Angebot verfügen, um als Umsteigepunkt zu fungieren. Unter dem Motto „Kann Deutschland P+R?“ wurden allein in Niedersachsen in den vergangenen Monaten 68 Plätze überprüft – und der Sieger kommt aus Wolfsburg.

Zur besten Anlage in Niedersachsen wurde demnach der Park-and-Ride-Platz am Hauptbahnhof Wolfsburg mit 14,5 von möglichen 18 Punkten gekürt. Das Gelände mit seinen vielen Parkmöglichkeiten inklusive Tiefgarage, der Anbindung an den Busverkehr, den Fahrradparkplätzen und den Car-Sharing-Angeboten überzeugte die Prüfer.

Bei jedem einzelnen Check wurden insgesamt 27 Kriterien überprüft, heißt es in der Mitteilung: Verfügt der Park-and-Ride-Platz über mehr als ein ÖPNV-Angebot? Sind barrierefreie Parkplätze vorhanden? Gibt es eine Videoüberwachung? Wie steht es um weitere Mobilitätsangebote wie Carsharing, E-Scooter oder Leih-Fahrräder? „All diese und weitere Kriterien erfüllten gerade einmal zehn Prozent der überprüften P+R-Plätze in Niedersachsen und wurden mit dem Prädikat ,Exzellent‘ ausgezeichnet“, teilt der ACE mit.

So testet der ACE die Park-and-Ride-Anlagen in Niedersachsen

51 Prozent der begutachteten P+R-Anlagen in Niedersachsen würden im Mittelfeld liegen und hätten den Check bestanden. Zum Vergleich: Im bundesweiten Durchschnitt haben 68 Prozent den Check bestanden. Gleichzeitig konnten 38 Prozent der untersuchten Parkplätze nur weniger als acht Punkte erzielen und sind damit durchgefallen. Die Anlage Steinberg/Alm in Goslar landet mit lediglich zwei von möglichen 18 Punkten im ACE-Check auf dem letzten Platz. Insgesamt waren 84 Prozent aller überprüften Anlagen in Niedersachsen kostenfrei nutzbar.

In der Kategorie Sicherheit sei überprüft worden, ob ausreichende Beschilderung und Beleuchtung, eine Video-Überwachung, sichtbare Stellplatzmarkierungen und eine optische wie bauliche Trennung zwischen Fahrbahn und Gehbereich vorhanden sind. „Der Bundesdurchschnitt liegt hier bei lediglich 65 Prozent, im Vergleich dazu in Niedersachsen erfüllten nur rund 51 Prozent der getesteten Anlagen diese Kriterien“, so der ACE.

Wolfsburger Bahnhof ist unlängst barrierefrei umgebaut worden

Schlechter sehe es bei der Barrierefreiheit aus: Die getesteten Park-and-Ride-Plätze in Niedersachsen sind nur zu 51 Prozent barrierefrei. In Wolfsburg wurde der Bereich zwischen Hauptbahnhof und Phaeno allerdings erst unlängst umgebaut und barrierefrei angelegt.

79 Prozent der überprüften Anlagen in Niedersachsen würden mehr als ein ÖPNV-Angebot bieten, was sie als Umsteigepunkt besonders attraktiv mache. Weitere Mobilitätsangebote seien deutlich seltener vorhanden: Taxi-Stände sind mit 35 Prozent noch am weitesten verbreitet. Nur sechs Prozent verfügten hingegen über ein Carsharing-Angebot und vier Prozent boten Leih-Scooter an.

ACE-Vorsitzender zieht durchwachsenes Fazit nach Park-and-Ride-Check

Stefan Heimlich, Vorsitzender des ACE, zieht ein Fazit: „Auch wenn der Großteil der P+R-Plätze unseren Check bestanden hat, ist das kein Grund zur Freude. Insbesondere bei der Sicherheit und der Barrierefreiheit dürfen wir keine Abstriche machen und weniger als 100 Prozent akzeptieren. Mit rund 65 Prozent in diesen Kategorien sind wir von diesem Ziel noch weit entfernt. Arbeitswege werden noch zu häufig allein im Auto zurückgelegt. P+R-Anlagen sind als Schnittstelle zwischen Städten und angrenzenden Landkreisen die richtige Lösung, müssen aber auch attraktiv und alltagstauglich sein, damit sie genutzt werden.“

Beim Park-and-Ride-Check des ACE wurden alle Mobilitätsangebote überprüft - so wie die Abstellangebote für Fahrräder und Autos hier am Bahnhof in Fallersleben. Foto: ACE / FMN

Heimlich weiter: „Immer mehr Menschen fahren E-Autos, doch gerade einmal 29 Prozent der überprüften Plätze verfügten überhaupt über eine Ladesäule – leider auch meist mit Blockiergebühr. Sie sind damit für Pendelnde ungeeignet. Auch abseits des Autos gibt es Verkehrsmittel, die nicht vergessen werden dürfen. Teure E-Bikes sind keine Seltenheit mehr. Sie am Bahnhof abzustellen, ist vielen aber häufig zu unsicher: Nur 36 Prozent der geprüften Anlagen waren mit einem sichereren Fahrrad-Parkhaus ausgestattet.“

