Verkehr in Wolfsburg Sperrung in Vorsfelde: So geht es mit der Neuhäuser Straße weiter

Auf der Baustelle Neuhäuser Straße soll es jetzt keine Verzögerungen mehr geben. Die Stadt Wolfsburg plant eine Wiederfreigabe der Vorsfelder Durchfahrtsstraße am 30. September. Die Straßensperrung und die um mehr als drei Wochen verlängerte Bauzeit haben schon für Ärger genug gesorgt. Damit der neue Zeitplan hält, soll es mit den Straßenarbeiten nun Schlag auf Schlag gehen.

Eine Mitarbeiterin des Geschäftsbereichs Straßenbau stellte dem Ortsrat Vorsfelde am Dienstag den geplanten Ablauf auf der Baustelle vor: Bis zum Ende dieser Woche soll die Neuhäuser Straße asphaltiert werden. Am Montag und Dienstag, 25. und 26. September, sind die Fugen an der Reihe. Für Mittwoch und Donnerstag sind Markierungsarbeiten geplant, für Donnerstag ist außerdem die Abnahme der Bauarbeiten eingetaktet. Der Freitag bliebe dann für Restarbeiten. Und am Samstag, 30. September, soll nach der Freigabe der Verkehr in der Südstadt wieder rollen.

Neuhäuser Straße in Vorsfelde: Straffer Zeitplan bis Ende September

In der Ortsratssitzung musste die Stadtverwaltung einige Kritik einstecken. Ortsbürgermeisterin Sandra Straube (PUG) bezeichnete die Verzögerungen auf der Baustelle als misslich. „Drei Wochen sind eine lange Zeit“, sagte sie. Die Gewerbetreibenden hätten ohnehin schon Schließzeiten und ausbleibende Kundschaft hinnehmen müssen. Unverständlich blieb Straube auch, warum erst beim Bauen entdeckt wurde, wie viele Leitungen unter der Neuhäuser Straße liegen. Bei den Arbeiten an einer Trinkwasserleitung des Wasserverbandes Vorsfelde war aufgrund dieser Menge unvorhergesehenerweise viel Handarbeit nötig.

Michael Metz (CDU) wollte wissen, warum der Verkehr nicht, wie seines Wissens angekündigt, über die Kanalstraße umgeleitet wurde, sondern im landete. Die Verwaltungsmitarbeiterin konnte dazu ad hoc nur sagen, dass der Ablauf der Bauarbeiten geändert wurde. Metzs Fraktionskollege Werner Reimer fragte, ob man Probleme wie in diesem Jahr bei den 2024 erneut auf Vorsfelde zukommenden Bauarbeiten verhindern kann. Die Stadt Wolfsburg ist hier jedoch nicht am Ruder: Es ist die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, die im kommenden Sommer auf der B 188 zwischen der Einmündung „Zum Drömling“ und dem Kreisverkehr zur L 647 nach Danndorf die Fahrbahndecke erneuern will.

Vorsfelder ärgerten sich über längere Straßensperrung

In diesem Jahr hatte die Stadt Wolfsburg in den Sommerferien innerhalb einer sechswöchigen Bauzeit einen Teil der B 188 erneuert. Die Helmstedter Straße wurde zu Beginn des neuen Schuljahres termingerecht wieder für den Verkehr freigegeben. Die am 24. Juli gestarteten Arbeiten an der Neuhäuser Straße dauern dagegen noch an.

Dort bauten sowohl der Wasserverband Vorsfelde als auch die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB), die LSW und die Stadt Wolfsburg: Die WEB kämpften bei einer Schachtsanierung südlich der Kanalbrücke mit hohen Grundwasserständen. Der Wasserverband hat eine rund 120 Meter lange, marode Trinkwasserleitung ersetzt, die zu brechen drohte. Die LSW legte einen Fernwärmeanschluss für den Edeka-Markt. Und die Kommune saniert die Neuhäuser Straße nach den Arbeiten.

