HimmelszeltWolfsburger Peter-Pan-Schule zeigt mitreißende Zirkusshow

Wolfsburg Das Himmelszelt der Wolfsburger Katholiken war am Mittwoch ganz in der Hand der Zirkusleute. Genauer, der Kinder der Peter-Pan-Schule!

Fröhlich, berührend, nachdenklich stimmend und in jedem Fall mitreißend war die große Zirkusshow, zu der die Peter-Pan-Förderschule mit ihrem Schulzirkus „Holterdipolter“ am Mittwoch ins große Himmelszelt der Katholiken in der Nordstadt einlud. Knapp eineinhalb Stunden lang wechselten sich die Programmpunkte ab, die gut 50 Kinder und Jugendliche fürs Publikum einstudiert hatten. Von der „Hundeshow“ über die „Glücksbringer-Akrobatik“, bei der Schornsteinfeger ihr Können auf der Leiter zeigten, bis hin zum Aquarium, bei dem allerlei fabelhafte Unterwasserwesen die Zuschauer verzauberten, reichte das Spektrum.

Gänsehautmoment mit Mädchen auf riesiger Weltkugel

Den fulminanten Abschluss bildete ein Ensemble, das zu Herbert Grönemeyers „Zeit, dass sich was dreht“ eine riesige Weltkugel dabei hatte, um auf das Schicksal das Planenten hinzuweisen. Ein Mädchen stand am Ende auf der riesigen Kugel, die von Kindern und Erwachsenen gehalten wurde. Ein umjubelter Gänsehautmoment zum Finale.

Gänsehautmoment zum Schluss: Die Kinder der Peter-Pan-Schule weisen mit einer Akrobatiknummer und einer riesigen Weltkugel aufs Schicksal des Planeten hin. Foto: Barbara Benstem / WN Benstem

Jedes Kind hatte in der Show seinen Platz, egal, ob als Akrobat oder Akrobatin, als Hundedompteur, Sänger oder Sängerin in der Schulband der Förderschule, als Tänzer oder Trommler. Vorbereitet hatten die Show fürs Himmelszelt Birgit Terschluesen und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter aus dem Betreuungs- und Lehrerteam von Peter-Pan. Holterdipolter ist eine AG, in die die Kinder einsteigen können. Durchhaltevermögen, Spaß und Geduld vorausgesetzt, bei Kindern wie Betreuern.

Manege frei! Gewichtheber, Trommler, Matrosen und Sänger bekamen begeisterten Applaus

In die Rolle des Zirkusdirektors schlüpfte Giacomo Gualato, der mit Witz und Blick fürs Ganze durchs Programm führte, als es im vollbesetzen Zelt vor St. Bernward hieß: „Manege frei!“ Gewichtheber ließen ihre Muskeln spielen, menschliche Hunde zeigten ihr Können, ein Captain, der im Rollstuhl saß, navigierte seine Matrosen durch stürmische Meere. Knapp eineinhalb Stunden füllten Lachen, Herzlichkeit und viel, viel Applaus das Zirkuszelt.

Die Trommlergruppe der Peter-Pan-Förderschule riss mit tollem Rhythmus mit. Foto: Darius Simka / regios24

Die Förderschule hatte natürlich auch eine Botschaft mitgebracht und die formulierte Zirkusdirektor Giacomo Gualato dann am Ende so: „Es geht darum, mit den Köpfen zu verstehen, mit den Herzen zu begreifen und mit den Händen eine Zukunft für uns alle zu gestalten.“

Durch stürmische See musste das Matrosenschiff navigiert werden. Foto: Darius Simka / regios24

Gut 300 Gäste zählte die Katholische Kirche Wolfsburg. Kitas, umliegende Schulen, viele Eltern, Freunde und Angehörige waren zur Show der Förderschule gekommen. Es sei eine Win-Win-Situation für beide Seiten, freuten sich Antonia Przybilski und Bettina Brauner vom Organisationsteam. Die Kinder bekämen ein großes Publikum für ihre Show und das Himmelszelt ein weiteres Highlight im Wochenprogramm.

Es geht im Himmelszelt längst nicht nur um religiösen Dialog

Nicht nur um den religiösen Dialog mit der Stadt und ihren Menschen geht es im Wochenprogramm, sondern längst auch ums Handeln. Die Berufsschule hatte einen Aktionstag, es gab einen Tag für Familien mit Spielstationen und Musik. Und man seilte sich, betreut von Kletterprofis, vom Kirchturm ab. Den Vogel schoss dabei die 85-Jährige Annamarie Kohnert ab, die sich voller Gottvertrauen aus schwindelerregender Höhe herunter ließ.

Das Miteinander im Stadtteil und nicht zuletzt die „niedrigschwelligen Angebote“ kämen gut an, freut sich das Team. Viele kämen einfach vorbei, um ins Gespräch zu kommen oder zwanglos einen der Programmpunkte anzusteuern.

Wenn das kein Gottvertrauen ist: Die 85-jährige Annamarie Kohnert seilt sich im Rahmen der Himmelzeltwoche der katholischen Kirchen vom Kirchturm St. Bernward ab. Foto: privat , / WN

Noch bis Sonntag geht es mit Gottesdiensten, Kabarett, Flohmarkt, Musik und auch einem Abend für Ehrenamtliche im Himmelszelt auf der Wiese vor St. Bernward weiter. Das komplette Programm findet sich unter www.dekanat-wob-he.de/projekte/himmelszelt-2023/. Alle Angebote sind kostenfrei.

Die Katholiken arbeiten beim „Himmelszelt“ mit Organisationen von der evangelischen Familienbildungsstätte, der Caritas, der evangelisch-lutherischen Propstei über die Malteser und das Wolfsburger Abraham-Forum bis zur Aktion Mensch zusammen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de