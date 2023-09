Das Freibad Fallersleben hat dem VW-Bad den Rang abgelaufen und war das beliebteste Freibad in diesem Sommer in Wolfsburg. (Archiv)

Freibad-Saison „Herausfordernd“: So fällt die Freibad-Bilanz in Wolfsburg aus

„Eine herausfordernde Freibad-Saison 2023 ist beendet“: So beginnt das Fazit, das die Wolfsburger Stadtverwaltung zieht. Das VW-Bad hatte bereits Anfang September zum letzten Mal für Besuchende geöffnet. Für die Freibäder in Fallersleben und in Almke endete die Freibad-Saison am 17. September. Der besucherstärkste Monat war der warme Juni, der rund 43.410 Menschen in die Freibäder lockte. Auf die einzelnen Freibäder aufgeteilt waren es 19.265 im VW-Bad, 19.414 im Freibad Fallersleben und 4731 im Freibad Almke.

Insgesamt haben in dem Zeitraum 29. April bis 17. September 157.256 Gäste die Wolfsburger Freibäder besucht. Mit 73.535 Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen war hiermit das Freibad Fallersleben das besucherstärkste Bad. Im Vorjahr war es noch das VW-Bad mit 93.820 Besucherinnen und Besuchern gewesen.

Die Stadt Wolfsburg zieht ein ordentliches Fazit der Freibad-Saison

Im Vergleich zum Vorjahr (193.490 Gäste) verzeichnete die Stadt insgesamt einen Besucherrückgang von rund 18,7 Prozent. „Die geringeren Zahlen sind vor allem durch die eingeschränkten Öffnungszeiten in den ersten sechs Wochen der Freibad-Saison sowie mit dem ziemlich unbeständigen und regnerischen Wetter in den Sommermonaten Juli und August, also auch noch während der Zeit der Sommerferien, zu erklären“, teilt die Verwaltung mit.

„Ein paar Faktoren haben dieses Jahr in die Freibadsaison hineingespielt. Unter anderem war die Regenmenge in diesem Jahr mehr als doppelt so hoch wie in 2022 (360 Liter pro Quadratmeter zu 146 l/qm) und die Temperaturen, gerade in den Sommerferien, spielten nicht wie gewünscht mit. Der Sonnenschein im Juni zeigt aber, dass unsere Bäder weiterhin sehr beliebt sind und gut angenommen werden. Wir sehen uns für die nächste Saison im personellen Bereich gut vorbereitet und sind zuversichtlich, in 2024 wieder deutlich mehr Badegäste begrüßen zu können“, erklärte Stadtrat Andreas Bauer.

In der nun anstehenden kälteren Jahreszeit laden das Badeland sowie seit dem 18. September die Hallenbäder in Sandkamp und Heiligendorf zum Schwimmen und Baden ein, während die Freibäder in den Winterschlaf gehen.

red

