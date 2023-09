Herbstliche Gemüseküche: Gesund, kreativ und mega-lecker 

Die Herbstzeit ist auch Erntezeit für Rote Bete. Mit Hingabe zubereitet, bringen sie ungeahnte Abwechslung auf den Speiseplan. Was man mit dem vitaminreichen Wintergemüse Leckeres zubereiten kann, zeigt uns Anja Hahnke, die im Landfrauenverein Vorsfelde und Umgebung als Ortsvertreterin für Rühen fungiert und darüber hinaus als Dozentin bei Kochkursen für Klein und Groß aktiv ist.

Rote Bete enthalten Vitamin B, Eisen und Folsäure

Zudem widmet sich dieser Beitrag der Zucchini. Den Anfang machen jedoch die „Roten Rüben“. Gleich zu Beginn bedauert Hahnke, dass viele das Gemüse, das für etliche Gaumenkitzler taugt, von vornherein links liegen lassen. „Viele kaufen es nicht, weil sie nicht wissen, was sie damit machen sollen.“ Um das zu ändern, hat sie für die Wolfsburger Nachrichten pfiffige Rezepte zubereitet.

„Rote Bete enthalten Vitamin B, Eisen und Folsäure und sind ein regionales, preisgünstiges Gemüse, das man perfekt über den Winter lagern kann“, berichtet Hahnke. Während viele im Supermarkt zu Roten Beten greifen, die bereits geschält, gekocht und vakuumiert sind, werden sie bei Hahnke wegen Geschmack und Aroma im Rohzustand eine halbe Stunde gekocht und abgepellt. „Wenn man sich keine roten Hände holen will, sind Handschuhe dabei nützlich.“ In dünne Scheiben geschnitten und über Nacht eingelegt in einem Sud aus Essig, Öl und Zwiebeln, wird daraus ein Salat, der sich gekühlt etliche Tage hält. Die Landfrau kocht die Rote Bete auch ein.

Party-Salat mit Pfiff

Püriert und gewürzt lässt sich daraus im Handumdrehen eine kalte Suppe zubereiten. „Allein wegen der Farbe wird das ein Hingucker auf jedem Büfett.“ Verarbeitet man das gewürfelte Gemüse mit Feta, Walnüssen, Apfel und einer Frischkäse-Vinaigrette, wird daraus ein Party-Salat mit Pfiff, der vortrefflich zu Oktoberfest-Schmankerl wie Leberkäse und Weißwurst schmeckt.

Auch auf der Suche nach kulinarischen Impulsen rund um die Zucchini sind wir bei Anja Hahnke goldrichtig. Sie macht daraus sogar Ketchup. Und einen herbstlichen Salat, die beide einkocht in die Vorratskammer wandern. Für die Rezepte verwendet sie nur das feste Fruchtfleisch der geschälten Zucchini. Ihr Wissen gibt sie bei einer Koch-Arbeitsgemeinschaft im Ganztag einer Wolfsburger Grundschule und in der Erwachsenenbildung weiter. Etwa in der evangelischen Familienbildungsstätte Wolfsburg (Fabi), wo sie Interessierten unter dem Motto „Kochen für den kleinen Geldbeutel“ am 18. November zeigt, was man aus Möhren und Kartoffeln alles zaubern kann. Anmeldungen sind noch möglich.

Anjas Zucchini-Ketchup

Zutaten: 2 Kilogramm Zucchini, 500 Gramm Zwiebeln, 5 Esslöffel Öl, 300 Gramm Tomatenmark, 2 Esslöffel Salz, 100 Gramm brauner Zucker, je 1 Teelöffel mildes und scharfes Paprikapulver, 1 Teelöffel Pfeffer, 2 Lorbeerblätter, 250 Milliliter Kräuteressig, Chili nach Geschmack.

Zubereitung: Die Zucchini in kleine Würfel schneiden, Zwiebeln fein würfeln, beides in Öl andünsten, Gewürze zugeben, weich kochen, Tomatenmark und Essig zugeben, pürieren und abschmecken. Die heiße Masse in Flaschen oder Gläser füllen, erkalten lassen oder bei 90 Grad knapp 20 Minuten einkochen.

Eingekochter Zucchini-Salat

Zutaten: 2 Kilogramm Zucchini, 300 Gramm Möhren, 500 Gramm Paprika, 5 Knoblauchzehen, frische Petersilie, 1 Esslöffel Paprikapulver, scharf, 1 Teelöffel Pfeffer, 1,5 Esslöffel Salz, 4 Esslöffel Zucker, 150 Milliliter Kräuteressig.

Zubereitung: Zucchini, Möhren und Paprika putzen und fein raspeln. Gewürze dazugeben, gut durchrühren und zwei Stunden stehen lassen. Dann in Gläser füllen und bei 100 Grad etwa 25 Minuten einkochen.





Rote-Bete-Partysalat

Zutaten: 500 Gramm gekochte Rote Bete, 100 Gramm Feta oder Ziegenkäse, 1 Apfel, 4 Esslöffel geröstete Walnüsse,1 Bund Petersilie, 100 Gramm Frischkäse Natur, 4 Esslöffel Olivenöl, 2 Esslöffel heller Balsamico, 1 Teelöffel Ahornsirup, Saft einer halben Zitrone Salz und Pfeffer.

Zubereitung: Nüsse und Petersilie hacken. Rote Bete, Feta und Apfel in kleinen Würfel schneiden und mit dem Dressing vermengen, das aus den restlichen Zutaten zu einem Dressing verarbeiten. Alles vermengen, Petersilie und Nüsse unterheben, mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Kalte Rote-Bete-Suppe

Zutaten: 250 Gramm Kefir oder Buttermilch, 1/2 Liter Wasser, 1 großes Glas eingelegte Rote Bete, Schnittlauch, 1/2 Salatgurke, Salz und Pfeffer, Crème fraîche zum Verfeinern.

Zubereitung: Gurke, Schnittlauch und Rote Bete sehr klein schneiden, würzen, alle weiteren Zutaten kalt hinzugeben und mindestens eine Stunde im Kühlschrank ziehen lassen.

