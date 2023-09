Wolfsburg Die Polizei Wolfsburg hatte sowohl am Freitagabend als auch am Samstagabend mit alkoholisierten Verkehrsteilnehmern zu tun, die über zwei Promille hatten

Polizei Wolfsburg Gleich zwei Trunkenheitsfahrten am Wochenende in Wolfsburg

Zwei Trunkenheitsfahrten mit erheblich alkoholisierten Fahrzeugführern hat die Polizei Wolfsburg am Freitag- und am Samstagabend verzeichnet.

Eine aufmerksame Zeugin meldete der Polizei am Freitag gegen 18.54 Uhr, dass mehrere Personen auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße Brandgehaege im Ortsteil Hattorf Alkohol konsumiert hätten und nun in einen weißen Renault Trafic gestiegen seien und den Parkplatz in Richtung Flechtorf verlassen würden.

Dank einer guten und stetigen Standortmeldung der Zeugin konnte die Polizei das Fahrzeug wenig später in der Ortschaft Flechtorf antreffen und den Fahrzeugführer kontrollieren. Dabei nahmen die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 40 Jahre alten Fahrzeugführers wahr. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht mit 2,43 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Ein alkoholisierter Fahrradfahrer in der Borsigstraße in Wolfsburg

Ein Streifenwagen der Wolfsburger Polizei befuhr am Samstagabend gegen 22.45 Uhr die Borsigstraße in Richtung Dieselstraße. Dabei beobachteten die beiden Beamten, wie ein vor ihnen herfahrender 39-jähriger Fahrradfahrer aus Wolfsburg beim Einbiegen auf den Radweg der Dieselstraße ohne Fremdeinwirkung zu Fall kam.

Die Beamten hätten sofort gestoppt und sich um den Gestürzten gekümmert. Der Radfahrer hätte außer ein paar Kratzer und Abschürfungen scheinbar keine Verletzungen abbekommen und lehnte vehement eine Versorgung durch einen Rettungswagen ab. Die Beamten bemerkten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Pedelec-Fahrers. Ein Atemalkoholtest ergab 2,12 Promille. Auch hier wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

RED

