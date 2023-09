Polizei Wolfsburg Unbekannte brechen in Wolfsburger Lokal und in einen Kiosk ein

Die Polizei Wolfsburg hat am vergangenen Wochenende gleich zwei Einbrüche verzeichnet. Der dabei entstandene Schaden belaufe sich nach ersten Schätzungen auf rund 1000 Euro.

Der erste Einbruch ereignete sich laut Polizeibericht am Freitagmorgen gegen 4.05 Uhr am Willy-Brandt-Platz in Wolfsburg. Dabei zerstörten Unbekannte die Fensterscheibe eines Lokals. Durch das entstandene Loch in der Scheibe gelangten die Täter in das Innere der Lokalität. Dort entwendeten sie einen Bargeldbetrag aus einer Geldkassette sowie eine Spendensammeldose mit Bargeld. Wie viel Geld in der Dose war, ist bisher nicht bekannt. Anschließend flüchteten die Einbrecher unerkannt.

Ein zweiter Einbruch in der Porschestraße in Wolfsburg

Der zweite Einbruch ereignete sich am Sonntag zwischen 1.30 und 10 Uhr vormittags in der Porschestraße in Wolfsburg. Die unbekannten Täter gelangten laut der Polizei Wolfsburg vermutlich über die Zollhausstraße an die rückwärtige Gebäudeseite des Imbisses im Bereich zwischen der Poststraße und der Rothenfelder Straße. Gewaltsam öffneten sie ein Fenster und gelangten durch dieses in die Innenräume. Hier rissen sie die Registrierkasse aus der Verankerung und entwendeten diese komplett. Wie viel Geld sich in der Kasse befand, ist bisher nicht geklärt. Die Täter beschädigten außerdem einen Monitor und andere Elektronikartikel. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Die Polizei hofft bei beiden Einbrüchen, dass Zeugen Hinweise zu Tätern oder dem Tatablauf geben können. Hinweise nimmt das Zweite Fachkommissariat der Polizei in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer (05361) 4646 0 entgegen.

RED

