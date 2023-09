Katholische Kirche Wolfsburg bittet ins Himmelszelt

Wolfsburg In dem Zirkuszelt auf der Wiese an der Wlfsburger St- Bernward-Kirche werden insgesamt 30 Veranstaltungen von Kultur bis Zirkus geboten.

Das Himmelszelt in der St.-Bernward-Kirche wurde mit dem ökumenischen Projektchor „Pop & More“ eröffnet

In der Wolfsburger Nordstadt wurde am Samstagabend das „Himmelszelt“ eröffnet. Mehr als 300 Gäste erlebten laut einer Mitteilung eine Eröffnungsveranstaltung mit Musik und Theater.

Extra für die Gestaltung der Eröffnung des Himmelszelts hatte sich bereits im März der 60 Personen starke Projektchor „Pop & more“ gegründet. Unter Leitung von Monika Günterberg und Propsteikantor Paul-Gerhard Blüthner sang der Chor bei der Eröffnung Popsongs und moderne geistliche Lieder.

Für Unterhaltung und Interaktion sorgte die Impro-Theatergruppe „Improthesen“ aus Hannover. Im Anschluss an die Eröffnung saßen die Besucher und Akteure rings um das Zirkuszelt gemütlich beim Basket-Dinner zusammen. Der Eröffnungsabend wurde mit einem gemeinsamen Abendgebet im Zirkuszelt beendet.

Menschen aller Altersstufen erleben spannendes Veranstaltungsprogramm im Himmelszelt

Beim „Himmelszelt“ lädt die katholische Kirche in Wolfsburg Menschen aller Altersstufen in ein Zirkuszelt ein. Das Veranstaltungsprogramm läuft eine Woche lang und findet nach 2016 und 2018 bereits zum dritten Mal statt. Das Zirkuszelt steht auf der Wiese vor der St- Bernward-Kirche in der Wolfsburger Nordstadt (Schulenburgallee 5).

Bis zum Sonntag, 24. September, werden rund 30 Veranstaltungen angeboten, darunter Kulturevents, eine Zirkusvorstellung des Schulzirkus „Holterdipolter“ der Peter-Pan-Schule, Aktionen für Kinder und Jugendliche, Konzerte und Gebete. Das Programm reicht von einem Flohmarkt von Kindern für Kinder, einem Jazz-Konzert des Rufus-Temple-Orchestras aus Berlin, Kabarett mit Matthias Brodowy oder einem internationalen Abend mit Mitbring-Büffet bis hin zu verschiedenen Gottesdiensten und einem Preacher-Slam, bei dem die beste Predigt zum Motto „Gesegnet mit der Freiheit des Himmels“ gesucht wird. Alle Angebote sind kostenfrei, Getränke und Speisen müssen bezahlt werden.

Katholische Pfarreien, Dekanat, Antonius-Holling-Stiftung, Aktion Mensch und Bonifatiuswerk ermöglichen das Programm

Das Veranstaltungsprogramm des „Himmelszeltes“ ist online abrufbar unter www.dekanat-wob-he.de. Ermöglicht wird das Projekt „Himmelszelt“ durch die katholischen Pfarreien in Wolfsburg, das Dekanat Wolfsburg-Helmstedt, die Antonius-Holling-Stiftung, die Aktion Mensch und das Bonifatiuswerk.

