Wolfsburg: Dieb verletzt Mitarbeiter im Supermarkt

Wolfsburg Am Berliner Ring hatte ein 23-Jähriger versucht, zwei Flaschen Alkohol zu stehlen. Er wurde ertappt, es kam zur Rangelei.

Bei einem räuberischen Diebstahl in der Wolfsburger Innenstadt hat ein 23-Jähriger am Donnerstagabend zwei Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann vorläufig festgenommen und nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die zuständige Staatsanwaltschaft stellte keinen Antrag auf Haftbefehl.

Den Polizei-Angaben zufolge hatte eine Mitarbeiterin des Einkaufsmarkts am Berliner Ring den 23-Jährigen gegen 20.30 Uhr beobachtet, wie er sich zwei Flaschen Alkohol in die Hose steckte. Anschließend wollte er den Kassenbereich passieren, ohne zu bezahlen. Die Mitarbeiterin sprach den Wolfsburger daraufhin an, worauf dieser laut Polizei „sofort aggressiv reagierte“. Der Mann schlug um sich, um die Alkoholflaschen zu behalten, und verletzte dadurch die Mitarbeiterin wie auch einen zu Hilfe kommenden Kollegen.

Dennoch gelang es den Angestellten, den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten – woraufhin er vorläufig festgenommen wurde.

