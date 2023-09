Schüler aus dem Japanischen Nagoya besuchen Wolfsburg

Wolfsburg Die Schüler lernen das deutsche Bildungssystem kennen, nehmen an einer Werksführung bei VW teil und besichtigen die Wolfsburger Sehenswürdigkeiten.

Die japanischen Schüler besuchten uhnter anderem die BBS2 und die Autostadt in Wolfsburg.

Zum fünften Mal besuchte eine japanische Schülerdelegation aus Nagoya Deutschland, um das deutsche Bildungssystem kennenzulernen. Die 20 SchülerInnen im Alter von 15 bis 18 Jahren waren in Begleitung ihrer zwei Lehrer für vier Tage in Wolfsburg, wie es in einer Mitteilung heißt.

Das Programm, dasTeruko Balogh-Klaus, Ehrenpräsidentin der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Braunschweig-Peine-Wolfsburg (DJG), auf Anfrag des Bürgermeisters der 2,3-Millionen-Metropole Nagoya 2016 ins Leben rief, gibt den Gästen aus Japan besondere Einblicke mit Schwerpunkt auf Berufsbildende Schulen, Berufsausbildungen und die Dualen Studiengänge.

Japanische Schüler besuchen Schulen in Wolfsburg

In Zusammenarbeit mit der VW-Akademie, der VW Service Factory, der Neuen Schule Wolfsburg, der BBS 2, der 42 Wolfsburg und der Hoffmann-von-Fallersleben Realschule konnten die Schüler am Unterricht im Fach Technik teilnehmen und Projekte wie xplore-dna.net und Industrie 4.0 Anlage kennenlernen, im Zerspanungslabor eine CNC-Fräsmaschine arbeiten sehen oder im KfZ-Labor einen e-Golf unter die Lupe nehmen.

Bei VW wurden Sie vom Werkleiter Dr. Rainer Fessel persönlich begrüßt und bekamen eine Werksführung durch die Produktionshallen sowie eine Führung durch das Trainingszentrum, dass die Auszubildenen und Dualen Studenten durchlaufen.

Besuchsprogram wird durch Rathaus-Empfang, Führung in der VfL-Arena und Autostadt-Besuch abgerundet

Oberbürgermeister Dennis Weilmann gab einen Empfang im Rathaus und lud die Gruppe auf das Rathausdach ein, um Wolfsburg auch von oben kennenzulernen. Abgerundet wurde das Programm durch eine Führung in der VfL-Arena, ein Besuch in der Autostadt, wo sie ihr eigenes Auto designen konnten, einer Turmfahrt im Abholzentrum, ein Besuch im Phaeno sowie durch einen Besuch im Kolumbianischen Pavillon auf Einladung der DJG, die dieses Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum feiert und die Gruppe jeden Tag begleitete.

Die Schüler.Innen aus Nagoya waren begeistert und bedankten sich herzlich bei allen Beteiligten beim Feedback-Gespräch in der Autostadt. Zum Abschluss des Aufenthaltes haben die Schüler.Innen der Hoffmann-von-Fallersleben Realschule einen gemütlichen Nachmittag organisiert.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de