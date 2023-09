ICE statt S-Bahn: Kind verirrt sich nach Wolfsburg

Wolfsburg Eigentlich wollte ein Junge in Berlin mit der S-Bahn fahren - doch die Reise endete ungeplant am Wolfsburger Hauptbahnhof.

Ein Zwölfjähriger wollte sich am Samstagmittag in Berlin-Spandau eigentlich mit der S-Bahn fortbewegen. Unbeabsichtigt stieg er jedoch in einen ICE, schreibt die Berliner Zeitung. So wurde aus einer beschaulichen S-Bahn-Fahrt durch Berlin eine ICE-Reise nach Wolfsburg.

Junge fährt aus Versehen nach Wolfsburg

Eine Zugbegleiterin bemerkte das zwölfjährige Kind und alarmierte die Bundespolizei. Der erste Halt nach Spandau war Wolfsburg, also musste der Junge dort aussteigen. Bundespolizisten kümmerten sich dort um ihn. Nach telefonischer Absprache mit seinen Eltern setzten sie ihn in den nächsten Zug zurück nach Spandau, wo seine Eltern am Bahnhof auf ihn warteten.

Nicht immer hält der ICE in Wolfsburg

ICE-Verbindungen nach Wolfsburg haben schon öfters für Schlagzeilen gesorgt. Entweder vergessen Zugführer schlicht den Halt in Wolfsburg oder es wird sich nach Helmstedt verfahren.

Das Thema Wolfsburg als Haltestelle beschäftigt auch Comedian Lutz van der Horst. Er fragte sich im Sommer auf der Kurznachrichtenplattform X: „Habt ihr schon mal gesehen, dass Jemand in Wolfsburg ein- oder ausgestiegen ist? Oder kennt ihr Jemanden, der schon mal Jemanden gesehen hat, der in Wolfsburg ein- oder ausgestiegen ist?“

