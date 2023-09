Volkshochschule Wolfsburg stellt neues Bildungsprogramm vor

Die Arbeit des Bildungshauses Wolfsburg läuft seit dem 1. August wieder auf Hochtouren: Das Team ist in das neue Herbst-/Wintersemester gestartet. Mehr als 570 Bildungsangebote, darunter rund 50 Bildungsurlaube, stehen auf dem Semesterplan für 2023/2024.

Ein Highlight im Herbst ist das Gespräch mit der VW-Gesamt- und Konzernbetriebsratsvorsitzenden Daniela Cavallo und der Gewerkschaftlerin Dr. Monika Wulf-Mathies unter dem Titel „Ohne Gleichberechtigung keine Demokratie“. Das Gespräch dreht sich hierbei um die historische Entwicklung der Chancengerechtigkeit in der Arbeitswelt sowie das Thema Gleichberechtigung im internationalen Diskurs. Moderiert wird die Veranstaltung am 12. Oktober von Korbinian Frenzel, Journalist beim Deutschlandfunk Kultur. Die Veranstaltung beginnt 18.30 Uhr in der Volkshochschule.

Traditionelle chinesische Gerichte und chinesische Sprache in der Volkshochschule Wolfsburg

Wer Chinesisch mit Genuss lernen möchte, ist in dem gleichnamigen Kurs gut aufgehoben. Vom 23. bis 24. September werden traditionelle chinesische Gerichte in chinesischer Sprache gekocht. Ein kulinarischer Sprachausflug am Wochenende für Kulturinteressierte, die vielleicht eine Reise nach China planen. Das Tandem-Café hat sich mittlerweile als feste Größe in der Volkshochschule etabliert. Das monatliche Treffen bietet die Gelegenheit mit Gleichgesinnten und Muttersprachler*innen eine Fremdsprache zu trainieren. Das Tandem-Café beginnt montags ab 17.30 Uhr.

Im EDV-Bereich werden die Online-Kurse gut angenommen. Neu im Programm sind unter anderem der Online-Kurs Digitales Ablageystem am 18. September, um 10 Uhr, OneNote – das digitale Notizbuch (am 7. Oktober, 10 Uhr) sowie der Sichere Umgang mit Passwörtern (23. November, 9 Uhr). „Das Angebot haben wir sukzessive erweitert“, berichtet Bildungshausleiter Björn Bertram.

Wolfsburger Bildungshaus bietet Kommunikations- und Arbeitstechnikseminare

Im Bereich der Beruflichen Bildung hat die Bildungseinrichtung für das Herbst- und Wintersemester diverse Kommunikations- und Arbeitstechnikseminare in petto, die sich unter anderem auch an Teamleiter*innen oder an Kita-Fachkräfte richten – ob das Tagesseminar „…die richtigen Fragen stellen“ (am 5. Dezember, 10.30 Uhr) oder der Bildungsurlaub für Teilzeitkräfte „Kampfrhetorik und Selbstbewusstsein“ (in der Woche vom 11. bis 15. Dezember).

Die beliebten do-it-yourself-Kurse werden im Kreativbereich der VHS durch rund 20 Mal- und Zeichenkurse ergänzt. Auch im Bereich Fotografie gibt es Neuheiten: Ein Kurs zu Portraitfotografie findet am 16. September ab 9 Uhr statt.

Reinschnuppern lohnt sich: Verschiedene Kochkurse im Angebot

Für diejenigen, die schon immer mal Schach lernen wollten, startet ab dem 8. November, 16.30 Uhr ein Kurs nur für Anfänger*innen. Im kulinarischen Bereich sind die ersten Kochkurse schon gestartet. „Die Nachfrage ist hoch und wir freuen uns umso mehr, dass der Bereich bei den Wolfsburger*innen so gut ankommt“, so VHS-Leiterin Silja Kirsch-Bronzlik. Ob Persische oder Herbstliche Küche, Türkisch backen oder Vegane Lieblinge – die Auswahl ist riesig. „Reinschnuppern – im wahrsten Sinne des Wortes – lohnt sich“, so Kirsch-Bronzlik.

Highlights im Gesundheitsbereich sind das Ganzkörper-Fitness-Programm, das am 4. Oktober ab 19 Uhr startet, sowie der Bildungsurlaub „Stressmanagement – wie kann es nachhaltig gelingen“ der in der Woche vom 6. bis 10. November stattfinden wird. Neben dem Kleinen Baby ABC (21. Oktober, 9 Uhr), der Stillvorbereitung (11. Oktober, 12 Uhr) werden in der Wolfsburger Elternschule noch weitere Vorbereitungskurse angeboten. Ob Kiefer, Augen oder Füße – der Gesundheitsbereich orientiert sich ganzheitlich und veranstaltet im neuen Semester mehr als 80 präventive Bewegungs- und Entspannungskurse.

Online-Selbstlernkurs für Eltern ist neu im Programm

Die Volkshochschule bietet – neu im Programm – einen Online-Selbstlernkurs für Eltern an. „ElternGold – wie Kinder eigenständig lernen“ stellt Methoden der Lern-Motivation in den Vordergrund. Neben der Wissensvermittlung, um die eigene Nachkommen im schulischen Kontext zu unterstützen, bestimmen Eltern, wann und wo sie lernen.

Groß oder klein, zusammen oder getrennt, mit einem oder zwei „S“, Komma oder kein Komma? Der Kurs aus dem Bereich Grundbildung Wie schreibt man das richtig? startet ab dem 27. September, 16.30 Uhr in der Volkshochschule. Anmeldungen sind noch möglich.

Anmeldungen für VHS-Kurse sind persönlich und online möglich

Die Teilnehmer*innen können sich im Kundenservice persönlich oder telefonisch unter (05361) 28-3900 anmelden: montags und donnerstags von 9 bis 14 Uhr, dienstags von 9 bis 16 Uhr sowie mittwochs und freitags von 9 bis 13 Uhr. Online-Anmeldungen unter www.bildungshaus-wolfsburg.de, Kurs aussuchen und Anmeldeformular ausfüllen).

In der Zentral- und der Kinderbibliothek im Alvar-Aalto-Kulturhaus finden die Bibliotheksnutzenden neben einer breiten Auswahl an Unterhaltungsliteratur alles, was sie zum Arbeiten oder um sich zu informieren benötigen: Analoge und digitale Medien aus allen Sachbereichen, eine moderne Infrastruktur und eine kompetente Beratung durch die Mitarbeitenden der Bibliothek. „Besonders am Samstag, wenn die Ostfalia-Bibliothek nicht geöffnet ist, ist die Zentralbibliothek ein idealer Platz zum Arbeiten auch für die Studierenden der Ostfalia“, ist Bibliotheksleiterin Dr. Ulrike Koop überzeugt.

Digitale und analoge Bibliotheksangebote im Bildungshaus

Auch die digitalen Bibliotheksangebote wie die Onleihe (eBooks ausleihen, ePaper lesen etc.) und der PressReader (über 7000 internationale, nationale und regionale Presseerzeugnisse aus annähernd 100 Ländern in über 60 Sprachen) stehen rund um die Uhr mit einer gültigen BildungshausCard zur Verfügung. Weitere Informationen dazu gibt es auf https://ebibliothek.stadt.wolfsburg.de/.

Anlässlich des „Internationalen Energiespartags“ lädt die Stadtbibliothek für Mittwoch, 27. September, um 18.30 Uhr zu einem Informationsabend mit der Verbraucherzentrale Niedersachsen in die Zentralbibliothek im Alvar-Aalto-Kulturhaus ein. Hier wird es unter anderem um nachhaltiges Handeln beim Energieverbrauch und die Rechte der Verbraucher*innen bei Energielieferverträgen gehen.

Stadtbibliothek will Jury für den Kindersoftwarepreis zusammenstellen

Für den diesjährigen Deutschen Kindersoftwarepreis TOMMI möchte die Stadtbibliothek Wolfsburg eine Jury mit Kindern und Jugendlichen im Alter von acht bis 16 Jahren zusammenstellen, die während der Herbstferien an den Tagen Donnerstag, 19. (10 bis 18 Uhr), Freitag, 20. (10 bis 18 Uhr) und Samstag, 21. Oktober (10 bis 14 Uhr) Computer- und Konsolenspiele im Lernzentrum des Alvar-Aalto-Kulturhauses testet. Kinder und Jugendliche im passenden Alter können sich unter dem Link https://tommi.kids/kindersoftwarepreis/teilnehmen/kinderjury für die Jury anmelden.

Abwechslungsreiches Programm von „Jung bis Alt“ am Tag der Bibliotheken

Am „Tag der Bibliotheken“, Dienstag, 24. Oktober, bietet die Stadtbibliothek ihren Nutzenden in der Zentralbibliothek ein abwechslungsreiches Programm von „Jung bis Alt“. Informationen zum Veranstaltungstag direkt in der Stadtbibliothek, telefonisch unter (05361) 28-2530 oder per E-Mail: stadtbibliothek@bildungshaus-wolfsburg.de.

Ab sofort liegen die Bildungshausmagazine kostenlos in der Volkshochschule Wolfsburg, deren Außenstellen und in der Stadtbibliothek und in den Lernzentren aus. Außerdem sind die Hefte an den bekannten Stellen, zum Beispiel im Rathaus, Arztpraxen und Cafés erhältlich.

red

