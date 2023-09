VfB Fallersleben übernimmt Detmeroder Frauenfitness

Das Detmeroder Frauenstudio Ladylife von Lisa (links) und Elena (rechts) Wächter geht unter das Dach vom VfB Fallersleben. In der Mitte Johanna Karnebogen, Bereichsleiterin Fitness beim VfB.

Es soll eine Kooperation werden, von der alle Seiten profitieren: Der VfB Fallersleben übernimmt zum 1. Oktober das Detmeroder Ladylife. Wie schon der Name vermuten lässt, ist es ein reines Frauen-Sportstudio. Damit könne der Verein der Hoffmannstadt, mit bisher etwa 6.600 Mitgliedern der mitgliederstärkste in Wolfsburg und unter den Top 10 in Niedersachsen, seine Palette einmal mehr erweitern, freut sich Vereinschef Nicolas Heidtke.

„Wir hatten immer wieder Anfragen nach Trainingsangeboten nur für Frauen“, schildert Heidtke. Unter anderem Frauen mit muslimischem Hintergrund würden im Detmeroder Ladylife trainieren. Und auch so sei die Nachfrage da. Das VfB Fit in Fallersleben ist ein gemischtes Angebot, hat allerdings auch einen Saunatag nur für Frauen.

Verein ist in etlichen Sparten aktiv

Der VfB ist bislang in Bereichen vom Babysport über den Fußball bis zu Reha- und Seniorensport aktiv. Er betreibt zudem eine Bewegungskita in Fallersleben und wird eine weitere im Baugebiet Sonnenkamp eröffnen.

Vereinschef Heidtke freut sich über eine „tolle Sportstätte und einen starken Partner“, den man in Detmerode gefunden habe. „Mit dem Ladylife Wolfsburg wird ein seit mehr als 25 Jahren in Familienhand geführtes Frauen-Fitness-Studio ein Teil der VfB Familie. Die Inhaberfamilie Wächter ist bereits seit Jahren aktives Mitglied im VfB Fallersleben und kennt den VfB daher sehr gut.“ Die Familie ist besonders der Triathlon-Sparte verbunden.

Öffnungszeiten sollen ausgeweitet werden

Heidtke weiter: „Das Ladylife Wolfsburg wird ab dem 1. Oktober als Fachbereich Ladylife im VfB geführt und gehört dann zum Fitnessbereich des VfB.“ Für den VfB bestehe ein Vorteil darin, dass man gute Fachkräfte bekomme und jemanden, der bisher schon ein Studio erfolgreich geführt habe. „Es ist nicht so, dass wir einen problematischen Bereich übernehmen, sondern ein Angebot, das bisher schon gut lief.“ Die Betreiber würden nur kürzer treten wollen. Durch gemeinsames Personal gebe es nun etliche Synergie-Effekte.

Gegen Aufpreis Training in beiden Studios

Für die bisherigen Trainierenden im Ladylife ändert sich zunächst nichts, außer, sie zahlen einen Aufpreis von etwa fünf Euro auf ihren monatlichen Beitrag und könnten dann beide Studios, das in Detmerode und das in Fallersleben, nutzen.

In Planung ist eine Erweiterung der Öffnungszeiten in Detmerode. Heidtke unterstreicht: „Besonders erfreulich ist, dass die bisherige Leitung Lisa Wächter weiterhin als Leitung fungieren wird. Johanna Karnebogen, unsere Bereichsleitung Fitness, wird Lisa dabei tatkräftig unterstützen.“

In den kommenden Wochen würden die beiden Bereiche sukzessive zusammengeführt und zu einer Gesamteinheit „Fitness“ verschmolzen.

Eröffnungstag für die ganze Familie, danach dürfen nur noch Frauen rein

Die Eröffnung des VfB Ladylife in Detmerode unter dem Dach des VfB Fallersleben findet am 3. Oktober statt. 14 Uhr bis 17 Uhr, John F. -Kennedy-Allee 105. Heidtke: „Dazu ist die gesamte Familie eingeladen. Es ist somit auch die einmalige Chance für männliche Besucher, sich die Räumlichkeiten anzuschauen.“ Ab dem 4. Oktober dürfen dann nur noch Frauen das VfB Ladylife nutzen.

Im Gebäude an der John-F.-Kennedy-Allee befinden sich auch eine Fußpflege und eine Kosmetikerin. Diese Angebote bleiben vor Ort bestehen.

