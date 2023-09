Wolfsburg: Einbrecher zerstören Tür eines Friseurladens

Laut einer Pressemitteilung der Polizei Wolfsburg kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag zu einem Einbruch in einen Friseurladen in der Wolfsburger Kleiststraße. Die Täter verschafften sich demnach Eintritt in das Geschäft, in dem sie die Tür mit einem Gullideckel, den sie zuvor von der Straße gestohlen hatten, einwarfen.

Polizei Wolfsburg sucht Zeugen

Im Laden angekommen begannen die Täter ihn zu durchsuchen und fanden schließlich Spardosen. Sie flohen mit ihrer Beute, trotzdem die Alarmanlage automatisch den Notruf gewählt hatte. Da die zerstörte Glasscheibe Lärm verursacht haben muss, hoffen die Ermittler nun auf Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Wolfsburg unter (05361) 46460 entgegen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de