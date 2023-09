Wolfsburg Die Wolfsburger Polizei stoppt am Wochenende gleich drei alkoholisierte E-Scooter-Fahrer. Alle drei Männer waren überrascht über ihren Alkoholgehalt.

Die Polizeibeamten nehmen zwei Männern in Wolfsburg den Führerschein ab. (Symbolbild)

Polizei Wolfsburg Polizei stoppt drei alkoholisierte E-Scooter-Fahrer in Wolfsburg

In der Nacht zu Sonntag haben Beamte der Wolfsburger Polizei drei Personen im Stadtgebiet festgestellt, die trotz Alkoholeinfluss mit E-Scootern unterwegs waren. Den Fahrern wurden jeweils Blutproben entnommen und in zwei Fällen wurden die Führerscheine sichergestellt.

Einem Streifenwagen sei in der Nacht zu Sonntag gegen 2.15 Uhr ein E-Scooter-Fahrer aufgefallen, der den Gehweg der Goethestraße in Richtung Lessingstraße in Wolfsburg befuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 33-Jährigen Atemalkohol fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab 1,87 Promille. Der Fahrer sei über den Promillewert überrascht gewesen, zeigte sich jedoch mit der angeordneten Blutentnahme einverstanden. Der Führerschein des 33-Jährigen wurde sichergestellt und die Nutzung von Kraftfahrzeugen untersagt.

Zwei weitere alkoholisierte E-Scooter-Fahrer in der Laagbergstraße

Etwa eine halbe Stunde später, gegen 2.45 Uhr, haben laut Polizeibericht ein 34-Jähriger und ein 35-jähriger Wolfsburger mit E-Scootern die Laagbergstraße in Richtung Lessingstraße in Wolfsburg befahren. Bei einer Verkehrskontrolle habe sich herausgestellt, dass beide Männer vor Fahrtbeginn Alkohol getrunken hatten. Die freiwilligen Alkoholtests ergaben für den 35-Jährigen 2,03 Promille und für den 34-Jährigen 0,98 Promille. Die von den Beamten angeordneten Blutproben wurden im Klinikum entnommen. Der Führerschein des 35-Jährigen wurde sichergestellt.

Alle drei E-Scooter-Fahrer hätten laut Polizei angegeben, den Grad ihrer Alkoholisierung unterschätzt zu haben. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang noch einmal eindringlich, nach dem Konsum von Alkohol keine Fahrzeuge zu führen. Ferner wird erneut daraufhin gewiesen, dass es sich bei E-Scootern um Kraftfahrzeuge handelt und somit die selben Promillegrenzen wie für Pkw gelten.

RED

