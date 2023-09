In Vorsfelde steigt das Südstadtfest – trotz Baustelle

Wolfsburg Auf dem Edeka-Gelände in Vorsfelde bietet das Südstadtfest am Wochenende ein buntes Programm, trotz Baustelle. Das sagen die Sponsoren.

Hufeisenwerfen, jede Menge Musik und Essen satt: Auf dem Edeka-Parkplatz in Vorsfelde findet in diesem Jahr wieder das Südstadtfest statt. Trotz Baustelle in der Neuhäuser Straße, die bis zum 30. September bestehen bleiben soll, wird die Feier laut Gastgeber und Sponsor, Edeka-Chef Marco Bahrs, steigen. „Der Aufhänger sollte ohnehin eine Baustellen-Party sein“, sagt er. „Wir machen es jetzt einfach.“ Und das steht auf dem Programm.

Etwa 500 Gäste erwarten die Veranstalter auf dem Edeka-Gelände an der Neuhäuser Straße zur Eröffnung des Fests am Freitag, 15. September. Nach Eröffnung um 17.30 Uhr mit den drei Sponsoren, Verkehrsverein Vorsfelde live, Marco Bahrs und Günther Rippel, Geschäftsführer der GR Immobilien, sowie der Ortsbürgermeisterin Sandra Straube beginnt der Partyabend mit der bekannten Wolfsburger Zappendusterband. Besonders Fleischliebhaber kommen an dem Wochenende gut weg. Auf der Speisekarte stehen Rindersteak, Bratwürste und verschiedene Burger. „Für Vegetarier ist aber natürlich auch etwas dabei“, versichert Bahrs. Weitere Attraktionen wie Glücksrad und Süßigkeiten-Genuss sollen im 400 Quadatmeter großen Zelt und drumherum für Spaß sorgen.

Neu beim Südstadtfest Vorsfelde ist das Torwandschießen

„Das Kinderprogramm liegt uns besonders am Herzen“, bekräftigt der Edeka-Chef am Telefon. Beim Südstadtfest wird am Samstag, 16. September, ab 12 Uhr die Haut mit Glitzertattoos geschmückt und auf der Hüpfburg getobt. Der Reitverein bietet Hufeisenwerfen an, und auch an Kinderkarussells mangele es nicht. Währenddessen sollen die Erwachsenen ebenfalls auf ihre Kosten kommen. Auf der Bühne tritt der MTV mit Tanzeinlagen auf, die Shantys sowie der Gemischte Chor begleiten durch den Tag. Die Acts finden laut Programm stündlich statt. Ab 18 Uhr beginnt der zweite Partyabend mit der Band Just4You.

Neu dabei ist das Torwandschießen der Vorsfelder Vereinsvorsitzenden. Dabei haben die Teilnehmenden fünf Schüsse mit dem Ball frei, den sie in die Löcher einer Pappwand schießen müssen. Das Gewinnerteam wird am Sonntag mit einem Preisgeld von 1000 Euro belohnt. Das Fest endet am Sonntag mit einem Zeltgottesdienst um 10 Uhr und einem musikalischen Frühschoppen.

Veranstalter des Südstadtfestes: Lieber zu Fuß kommen statt mit dem Auto

Lediglich das Parken sei durch die Baustelle ungünstig, beklagt Günther Rippel. Autofahrer müssten in die Seitenstraßen ausweichen. Dabei stellt die Baustelle nach Angaben von Thilo Kirsten vom Verkehrsverein Vorsfelde Live keine Gefahr dar. Zudem sei weiterhin ein Umleitung eingerichtet. Lieber mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Fahrrad oder zu Fuß anreisen, lautet dieses Jahr wohl die Devise.

