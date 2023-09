Schulen Steigende Schülerzahlen in Wolfsburg: Das plant die Stadt

In Wolfsburg wurden in den vergangenen Jahren jedes Jahr mehr Grundschüler eingeschult. Die Stadt plant Schulerweiterungen. Die Leonardo-da-Vinci-Grundschule wird neu gebaut. (Archivbild)

Wolfsburg Wolfsburg erlebt eine regelrechte Schülerschwemme. So will die Stadt Wolfsburg die Schulen in den nächsten Jahren dafür fit machen.