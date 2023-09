Aktionstag: Wie die LSW in Wolfsburg soziale Brücken baut

Wolfsburg Am Aktionstag „Brücken bauen“ gehen Unternehmen in Wolfsburg auf soziale Einrichtungen zu. Bei der LSW wurde es dabei spielerisch-sportlich.

Unternehmen engagieren sich sozial: Am Aktionstag „Brücken bauen“ war die LSW gleich mit zwei Projekten beteiligt. Ein erstes Team des Energieversorgers war bei der Neuland-Stiftung zu Besuch. Diese hatte sich gemeinsame Bewegungsspiele mit älteren Menschen gewünscht. Das zweite Team hat zusammen mit der Lebenshilfe Wolfsburg gekegelt.

Der Name „Brücken bauen“ war dabei auch in diesem Jahr Programm. „Es geht in den Projekten darum, Verbindungen zwischen einer sozialen Organisation und einem Unternehmen zu schaffen“, stellt LSW-Pressesprecherin Birgit Wiechert fest. „Und das ist beim gemeinsamen Spielen sehr gut möglich. Hier entstehen Teams, die miteinander oft auch in sehr persönliche Gespräche kommen. Die Begegnungen schaffen ein neues Wir-Gefühl und sind eine wertvolle Erfahrung für alle. Deswegen unterstützt die LSW den Aktionstag immer wieder gerne.“

Aktionstag „Brücken bauen“ verbindet soziale Organisationen mit Unternehmen

Das gemeinschaftliche Miteinander stand auch für die Neuland-Stiftung im Vordergrund des Projektes. Stiftungsmanagerin Jihan Ismail hatte zusammen mit Helga Wißmann, ehrenamtliche Koordinatorin des Seniorenprojektes „Herz + Ohr“, verschiedene Stationen aufgebaut. Mal ging es darum, Minigolf oder Pingpong am Tisch zu spielen, oder darum, Säckchen zu werfen. Punkte seien dabei nicht gezählt worden – der gemeinsame Spaß habe im Vordergrund gestanden. Der Nachmittag klang bei Kaffee und Kuchen aus.

„Am Ende waren alle Gewinner“, heißt es in der Mitteilung weiter. So sei es schließlich auch beim Kegeln im Kegel- und Bowling-Center in Reislingen gewesen. „Für die meisten der von der Lebenshilfe Wolfsburg ambulant betreuten Teilnehmenden war das Kegeln eine ganz neue Erfahrung, die für große Begeisterung sorgte“, teilt die LSW mit. Und Sport mache bekanntlich hungrig – hier bildete ein gemeinsames griechisches Essen den Abschluss des Aktionstages.

