Geschlossene Büchereien: Wolfsburger Ortsrat hat Idee zur Rettung

Wolfsburg Vier Stadtteilbibliotheken in Wolfsburg sind wegen Personalmangels geschlossen. Für die Bücherei am Hansaplatz hat der Nordstadt-Ortsrat eine Idee.

Die Stadtteilbibliotheken sind wichtige Anlaufpunkte für Leseratten. Aber die Filiale in der Wolfsburger Nordstadt ist auch ein Frequenzbringer für die Geschäfte am Hansaplatz, meint der Ortsrat.

Die Situation an und in den Büchereien in Wolfsburg ist angespannt. Fachkräftemangel und Krankheit sorgen für lange Schließzeiten von vier Stadtteilbibliotheken. Zum Unmut der Menschen. Auch in der Wolfsburger Nordstadt bleibt die Stadtteilbibliothek geschlossen. Der Ortsrat der Nordstadt hat deshalb am Mittwoch diskutiert, wie man zu einer befriedigenden Lösung für den Stadtteil kommen kann.

„Unsere Stadtteilbibliothek ist ein wichtiger Anker vor Ort und ein Frequenzbringer für die Geschäfte am Hansaplatz“, erklärt Ortsbürgermeisterin Immacolata Glosemeyer. „Deshalb wollen wir eine rasche Lösung für unsere Bibliothek finden.“ Der Ortsrat sei sich der angespannten Situation in den Bibliotheken bewusst, aber der Anker müsse erhalten bleiben. „Wir haben uns deshalb Gedanken gemacht, wie wir die Bibliothek erhalten und gleichzeitig auf die aktuelle Situation reagieren können“, so Glosemeyer.

Ortsrat kämpft für Bibliothek am Wolfsburger Hansaplatz

Der Ortsrat Nordstadt möchte sich bei Konzepten entsprechend einbringen. Der Vorschlag des Ortsrats lautet, die Bibliothek in einen ehrenamtlichen Treffpunkt unabhängig von der bisherigen Bibliothek umzuwandeln, quasi als „Bücherschrank mit vier Wänden“. Hierbei soll die Verbindung zum Mehrgenerationenhaus genutzt und ausgebaut werden, um zum Beispiel Leseclubs, Tauschbörsen und Lesestunden für Kinder zu ermöglichen.

Abschließend betont Glosemeyer, dass man mit allen Beteiligten kooperieren will: „Alleine kommen wir zu keiner Lösung. Wir müssen zusammenarbeiten, um passende Lösungen für unsere Stadtteilbibliotheken zu finden.“

Von der stadtweiten Schließung der kleinen Büchereien verschont geblieben ist nur die Schul- und Stadtteilbiliothek in Westhagen. Diese ist wie die Zentrale im Alvar-Aalto-Kulturhaus und die Lernzentren regulär geöffnet.

red

