DFB-Präsident trägt sich ins Gästebuch der Stadt Wolfsburg ein

Vor dem Fußball-Länderspiel zwischen Deutschland und Japan am Samstagabend hat sich DFB-Präsident Bernd Neuendorf in das Gästebuch der Stadt Wolfsburg eingetragen.

„Wir kommen sehr gerne nach Wolfsburg. Die Bedingungen hier sind optimal, um sich auf unsere Spiele gegen Japan und Frankreich vorzubereiten“, erklärte Neuendorf. „Ein großes Dankeschön geht an die Organisation und alle Beteiligten. Es ist mir eine Ehre, mich im Namen des Deutschen Fußball Bundes in das Gästebuch der Stadt Wolfsburg einzutragen.“

Neuendorf traf bei der Gelegenheit auf Oberbürgermeister Dennis Weilmann. „Es ist immer etwas ganz Besonderes, unsere Nationalmannschaft in Wolfsburg zu Gast zu haben“, findet der OB. „Besonders freut es mich, dass die deutsche Mannschaft nicht nur das Spiel austrägt, sondern die gesamte Vorbereitung in Wolfsburg absolviert und so auch die Möglichkeit hat, unsere Stadt kennenzulernen. Dass Bernd Neuendorf sich als DFB-Präsident nun auch in unser Gästebuch einträgt, ist für Wolfsburg eine große Ehre!“

. Begrüßungsplakate und eine deutsch-japanische Beflaggung künden von Vorfreude auf das Freundschaftsspiel, das für die Mannschaft den Start in die Vorbereitung auf die Europameisterschaft im eigenen Land markiert.

OB freut sich über Wolfsburg-Aufenthalt der Nationalelf

Sie residiert in Wolfsburg im Hotel Ritz-Carlton und wird am Sonntagvormittag noch ein öffentliches Training im AOK-Stadion absolvieren. Tickets gab es dafür am Samstagmittag nicht mehr, für das Länderspiel in der Volkswagen-Arena waren dagegen noch Karten erhältlich.

Die Polizei Wolfsburg bittet Fans aus Wolfsburg, für die Anreise zu der Partie öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad zu nehmen. Fans von außerhalb wird geraten, die Innenstadt zu umfahren. In Wolfsburg spielt heute nicht nur Deutschland gegen Japan, es findet auch der Christopher Street Day statt. red

