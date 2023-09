Deutschland gegen Japan Anreisetipps: So kommen Sie zum Länderspiel in Wolfsburg

Vor deutlichen Verkehrsbeeinträchtigungen warnt die Polizei Wolfsburg vor dem Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Japan. Sie weist darauf hin, dass am Samstag, 9. September, in der Wolfsburger Innenstadt weitere Veranstaltungen stattfänden und es auch Baustellen auf den Anfahrtsrouten gibt.

Auswärtigen Besuchern wird zu einer frühzeitigen Anreise geraten. Sie sollen der Bundesautobahn 39 bis zum Kreuz Weyhausen folgen, um dort auf die Bundesstraße 188 zu den ausgeschilderten Parkplätzen im Allerpark zu fahren oder die „Park and Ride“-Parkplätze anzusteuern. Aufgrund der Sperrung der Berliner Brücke für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen gelte dies insbesondere für anreisende Busse.

Polizei gibt Anreise-Tipps fürs Länderspiel in Wolfsburg

Das DFB-Team kommt in Wolfsburg an – Das sind die ersten Bilder Das DFB-Team kommt in Wolfsburg an – Das sind die ersten Bilder Die deutsche Nationalmannschaft ist am Montagabend im Ritz-Carlton in Wolfsburg angekommen. Auf dem Foto: Thomas Müller. Foto: Darius Simka / regios24

Das DFB-Team kommt in Wolfsburg an – Das sind die ersten Bilder Die deutsche Nationalmannschaft ist am Montagabend im Ritz-Carlton in Wolfsburg angekommen. Auf dem Foto: Serge Gnabry. Foto: Darius Simka / Wolfsburg

Das DFB-Team kommt in Wolfsburg an – Das sind die ersten Bilder Die deutsche Nationalmannschaft ist am Montagabend im Ritz-Carlton in Wolfsburg angekommen. Auf dem Foto: Torwart Kevin Trapp. Foto: Darius Simka / Wolfsburg

Das DFB-Team kommt in Wolfsburg an – Das sind die ersten Bilder Die deutsche Nationalmannschaft ist am Montagabend im Ritz-Carlton in Wolfsburg angekommen. Auf dem Foto: Kevin Schade. Foto: Darius Simka / regios24

Das DFB-Team kommt in Wolfsburg an – Das sind die ersten Bilder Die deutsche Nationalmannschaft ist am Montagabend im Ritz-Carlton in Wolfsburg angekommen. Rund 40 Fans haben die Mannschaft erwartet. Foto: Darius Simka / Wolfsburg



Das DFB-Team kommt in Wolfsburg an – Das sind die ersten Bilder Die deutsche Nationalmannschaft ist am Montagabend im Ritz-Carlton in Wolfsburg angekommen. Auf dem Foto: Felix Nmecha. Foto: Darius Simka / regios24

Das DFB-Team kommt in Wolfsburg an – Das sind die ersten Bilder Die deutsche Nationalmannschaft ist am Montagabend im Ritz-Carlton in Wolfsburg angekommen. Auf dem Foto: Torwart Kevin Trapp. Foto: Darius Simka / regios24

Das DFB-Team kommt in Wolfsburg an – Das sind die ersten Bilder Die deutsche Nationalmannschaft ist am Montagabend im Ritz-Carlton in Wolfsburg angekommen. Auf dem Foto: Joshua Kimmich. Foto: Darius Simka / regios24

Das DFB-Team kommt in Wolfsburg an – Das sind die ersten Bilder Die deutsche Nationalmannschaft ist am Montagabend im Ritz-Carlton in Wolfsburg angekommen. Auf dem Foto: Joshua Kimmich. Foto: Darius Simka / regios24

Das DFB-Team kommt in Wolfsburg an – Das sind die ersten Bilder Die deutsche Nationalmannschaft ist am Montagabend im Ritz-Carlton in Wolfsburg angekommen. Auf dem Foto: Niclas Füllkrug. Foto: Darius Simka / regios24



Das DFB-Team kommt in Wolfsburg an – Das sind die ersten Bilder Die deutsche Nationalmannschaft ist am Montagabend im Ritz-Carlton in Wolfsburg angekommen. Auf dem Foto: Robin Gosens. Foto: Darius Simka / regios24

Das DFB-Team kommt in Wolfsburg an – Das sind die ersten Bilder Die deutsche Nationalmannschaft ist am Montagabend im Ritz-Carlton in Wolfsburg angekommen. Auf dem Foto: Niclas Füllkrug und Robin Gosens. Foto: Darius Simka / regios24

Das DFB-Team kommt in Wolfsburg an – Das sind die ersten Bilder Die deutsche Nationalmannschaft ist am Montagabend im Ritz-Carlton in Wolfsburg angekommen. Auf dem Foto: Robin Gosens. Foto: Darius Simka / regios24

Das DFB-Team kommt in Wolfsburg an – Das sind die ersten Bilder Die deutsche Nationalmannschaft ist am Montagabend im Ritz-Carlton in Wolfsburg angekommen. Auf dem Foto: Robin Gosens. Foto: Darius Simka / regios24

Das DFB-Team kommt in Wolfsburg an – Das sind die ersten Bilder Die deutsche Nationalmannschaft ist am Montagabend im Ritz-Carlton in Wolfsburg angekommen. Auf dem Foto: Ilkay Gündoğan. Foto: Darius Simka / regios24



Das DFB-Team kommt in Wolfsburg an – Das sind die ersten Bilder Die deutsche Nationalmannschaft ist am Montagabend im Ritz-Carlton in Wolfsburg angekommen. Auf dem Foto: Marc-André ter Stegen. Foto: Darius Simka / regios24

Das DFB-Team kommt in Wolfsburg an – Das sind die ersten Bilder Kateryna Demydiuk ist aus der Ukraine nach Deutschland gereist. Foto: Darius Simka / Wolfsburg

Das DFB-Team kommt in Wolfsburg an – Das sind die ersten Bilder Die deutsche Nationalmannschaft ist am Montagabend im Ritz-Carlton in Wolfsburg angekommen. Auf dem Foto: Marc-André ter Stegen und Daniel Arnemann. Foto: Darius Simka / regios24

Das DFB-Team kommt in Wolfsburg an – Das sind die ersten Bilder Die deutsche Nationalmannschaft ist am Montagabend im Ritz-Carlton in Wolfsburg angekommen. Fans haben die Elf erwartet. Foto: Darius Simka / regios24

Das DFB-Team kommt in Wolfsburg an – Das sind die ersten Bilder Die deutsche Nationalmannschaft ist am Montagabend im Ritz-Carlton in Wolfsburg angekommen. Auf dem Foto: lkay Gündoğan. Foto: Darius Simka / regios24



Das DFB-Team kommt in Wolfsburg an – Das sind die ersten Bilder Warten auf ihre Idole: Laura Schalles und Daniel Arnemann aus Braunschweig. Foto: Darius Simka / Wolfsburg

„Auf jeden Fall sollte die Anreise durch die Stadt vermieden werden“, schreibt die Polizei. Dem Verkehrsleitsystem in der Wolfsburger Innenstadt sei für eine reibungslose Anfahrt Folge zu leisten. Örtlichen Besuchern wird dringend empfohlen, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen oder mit dem Fahrrad zum Spiel zu fahren.

Das Freundschaftsspiel in der Volkswagen-Arena wird um 20.45 Uhr angepfiffen. Die deutsche Nationalelf und die japanische Nationalmannschaft sind schon seit Beginn der Woche in der Stadt.

In Wolfsburg findet am Samstag außerdem der Christopher Street Day statt. Die Pride-Parade startet gegen 13 Uhr an den Parkplätzen im Allerpark. Sie bewegt sich von dort zunächst in Richtung Rathaus und dann durch die Innenstadt zum Kulturzentrum Hallenbad. Dort geht der CSD ab dem Nachmittag mit einem bunten Bühnenprogramm weiter.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de