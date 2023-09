Denkmaltag Ein Blick in eine historische Hofanlage in Wendschott

Fachliche Einblicke in die Wolfsburger Denkmallandschaft bietet wieder der bundesweite Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September, der in diesem Jahr unter dem Motto „Talent Monument“ steht. Darüber informiert die Stadtverwaltung.

Die Untere Denkmalschutzbehörde und das Forum Architektur der Stadt führen anlässlich des Tages gemeinsam in den Ortsteil Wendschott in die Kleitschestraße 1. Dort entstand in Fachwerkbauweise Mitte des 19. Jahrhunderts eine Hofanlage, die aus Wohnhaus, Stall und Scheune besteht. Um 10 Uhr und 12 Uhr werden Führungen durch die ehemalige Hofanlage angeboten. Anmeldungen werden erbeten an denkmalschutz@stadt.wolfsburg.de.

So entwickelten sich die Höfe in Wendschott

„Lang streckt sich der Dreiseithof entlang der Kleitschestraße und gibt beredtes Zeugnis ab, wie sich Höfe zu Beginn der Industrialisierung entwickelten“, heißt es von der Stadt. Charakteristisch für das Dorfbild seien nicht nur die ortstypischen Baumaterialien von Backstein über Holz bis hin zum rotgebrannten Dachziegel, sondern auch die Stellung der einzelnen Gebäude zueinander. Als langgezogenes U seien die drei Gebäude an der Straße aufgestellt und umfassten so einen großen Hof, der früher der Landwirtschaft ausreichend Platz bot.

„In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts machten die Veränderungen im Agrarsektor auch vor Wendschott nicht halt“, heißt es weiter. Der landwirtschaftliche Betrieb in der Kleitschestraße 1 sei eingestellt worden, die Gebäude wurden entweder als Wohnraum oder als Lager- und Abstellfläche umgenutzt. Im Jahr 2018 fand ein Eigentümerwechsel statt.

„Behutsam und in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz wird die Anlage aktuell denkmalgerecht instandgesetzt“, unterstreicht Nicole Froberg, Leiterin der Unteren Denkmalschutzbehörde. Durch das gelungene Zusammenspiel der beteiligten Akteure, von Eigentümer, Architekt und Unterer Denkmalschutzbehörde der Stadt Wolfsburg liefere die ehemalige Hofanlage in ihrer heutigen Erscheinung ein beeindruckendes Bild der örtlichen Dorf- und Baugeschichte.

Aktuelle Informationen zum Tag des offenen Denkmals, auch zu weiteren Angeboten in Wolfsburg, finden sich im Internet unter www.tag-des-offenen-denkmals.de und auf den Seiten der Stadt unter www.wolfsburg.de/architektur.

red

